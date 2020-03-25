Больница в Звенигороде примет пациентов с коронавирусом. Нужное оборудование получат и другие клиники Подмосковья

Сегодня губернатор области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство. Объекты должны сдать 4–5 апреля.

«Они все оборудованы и отдельными боксами, и специальной вентиляцией. Сейчас главная задача — своевременно поставить оборудование. А эта больница, которую мы сейчас капитально реконструируем, изначально исторически была предусмотрена для заболеваний легких, поэтому здесь есть и все необходимые врачи. Но, естественно, будем дальше набирать и готовиться к тому, что, если вдруг понадобится, мы сможем здесь развернуть максимальное количество реанимационных коек. Максимальное — это примерно дополнительно 500», — рассказал губернатор.

Два корпуса звенигородской больницы позволят разделить поток пациентов на тех, кто нуждается в диагностике, и тех, кого уже направили на лечение от коронавируса. Все палаты оборудуют отдельной вентиляцией, каждый бокс также будет изолирован. Поскольку в инфекционном отделении недопустимы деревянные двери, все их заменяют пластиковыми. То же самое касается окон, полов и всех панелей.

Врачи в корпусах будут, безусловно, разные. Преимущество этого места и в том, что здесь есть аппараты компьютерной томографии. Везде, где мы оборудуем клиники, идеально, чтобы были КТ. Для чего? Потому что именно они помогут определить, есть ли пневмония или нет, и дальше следить за динамикой Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Дополнительные места для людей с подозрением на коронавирус создают в инфекционных больницах и в других городах региона.

«У нас в области 2700 инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас делаем отдельные дополнительные 1200 коек с возможностью оборудовать их всем необходимым — это реанимационные койки и аппараты ИВЛ, которые помогут тем, кто болеет пневмонией. Вы знаете, что вирус поражает прежде всего легкие», — объяснил губернатор.

Пока в области нет тяжелых больных — только средней тяжести, но следует заранее готовиться к осложнениям. В больницах уже должны быть реанимационные койки, аппараты искусственной вентиляции легких. Их продолжают приобретать.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще около 770 приобрести. Такое оборудование будет не только здесь, но и в Егорьевске, Талдоме. Вот и в Звенигороде клиники размещаем. Их будет порядка пяти-семи, чтобы география была разная и чтобы людей не утруждать лишними передвижениями», — уточнил Воробьев.

Подмосковье сплотилось, чтобы дать отпор вирусу

В особую группу риска попали пенсионеры. Из-за нагрузки на иммунную систему тем, кому больше 60 лет, потребуется самая внимательная забота о здоровье. Губернатор призвал людей старшего поколения и тех, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома.

Во время карантина им стали помогать волонтеры и социальные работники, приносящие в дома пожилых продуктовые наборы и лекарства. В области запустили горячую линию для поддержки людей старше 60 лет. Звонки принимают круглосуточно по номеру 8 (800) 200-34-11.

Власти Подмосковья уже закрыли ночные клубы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения. Ограничения будет действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.