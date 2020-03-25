Старших жителей Подмосковья попросили с 26 марта оставаться дома. Компенсацию в 3000 рублей выплатят без заявлений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона, которым больше 65 лет, оставаться дома и не выходить из дома без крайней необходимости с 26 марта до 14 апреля.
«Понимаю, что из-за этих мер у вас могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели материальную помощь — три тысячи рублей. С 26 марта вам перечислят 1,5 тысячи рублей. Та же сумма придет на ваш счет после окончания карантина», — рассказал губернатор.
Воробьев обратил внимание, что деньги поступят автоматически, никаких заявлений для этого писать не надо, документы подавать тоже нет необходимости.
Губернатор напомнил, что с покупкой продуктов или лекарств могут помочь волонтеры. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (498) 602-84-50.
В Московской области, по последним данным, зафиксировали 41 случай коронавируса.