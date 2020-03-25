Старших жителей Подмосковья попросили с 26 марта оставаться дома. Компенсацию в 3000 рублей выплатят без заявлений

Пожилым жителям Московской области, которые из-за коронавируса должны соблюдать режим самоизоляции, получат три тысячи рублей компенсации возможных непредвиденных расходов. Первую половину переведут уже 26 марта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона, которым больше 65 лет, оставаться дома и не выходить из дома без крайней необходимости с 26 марта до 14 апреля.

«Понимаю, что из-за этих мер у вас могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели материальную помощь — три тысячи рублей. С 26 марта вам перечислят 1,5 тысячи рублей. Та же сумма придет на ваш счет после окончания карантина», — рассказал губернатор.

Воробьев обратил внимание, что деньги поступят автоматически, никаких заявлений для этого писать не надо, документы подавать тоже нет необходимости.

Губернатор напомнил, что с покупкой продуктов или лекарств могут помочь волонтеры. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (498) 602-84-50.

В Московской области, по последним данным, зафиксировали 41 случай коронавируса.