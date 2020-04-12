Число больных пневмонией среди зараженных коронавирусом выросло в Подмосковье. Регион готовит тысячи новых коек

В Московской области становится все больше больных COVID-19, кроме того, растет число пациентов с пневмонией. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца апреля в регионе должны создать тысячи новых коек.

Сейчас в Подмосковье старые больницы перестраивают в новые, которые будут специализироваться на лечении пациентов с коронавирусом. По словам Воробьева, до конца апреля в регионе будет около 7,5 тысячи коек.

«Выявление больных коронавирусом растет. Оно уже перевалило за тысячу, но самое главное, что растет число больных пневмонией, причем средние и тяжелые случаи. А для этого как раз нужны кислород, ИВЛ, лекарства, костюмы для защиты — все это будет очень востребовано. Наша задача — до конца апреля создать порядка 7,5 тысячи коек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он также сообщил об увеличении мощностей тестирования. Если раньше в Подмосковье в сутки делали 500 тестов, то теперь готовы увеличить это число до семи тысяч.

Губернатор призвал поберечь себя и близких, а главное — врачей, на которых упала огромная нагрузка. Для этого нужно просто соблюдать режим изоляции.

За соблюдением новых ограничений в Подмосковье будут следить усиленные наряды ГИБДД, полиции и Росгвардии. По словам Воробьева, в регионе фактически действует карантин, когда выходить из дома можно только по уважительным причинам.

«И ГИБДД, и полицейских, и Росгвардии будет больше на улицах. Они будут проверять целевое назначение выхода из дома. Могут остановить, задать неприятные вопросы, и на эти неприятные вопросы ты должен будешь ответить. И в этой связи, если ты идешь на работу, если ты едешь в поликлинику или идешь в аптеку, ты должен иметь какое-то подтверждение. Или бумагу с печатью, что ты работаешь в такой-то поликлинике или на фабрике», — сказал Воробьев.

Он отметил, что для прогулок с собакой или похода в магазин пропуск не нужен. Кроме введения пропускной системы, в Московской области сократили список организаций, которые могут работать. Закрыта вся сфера услуг.

По сути, это карантин, который предполагает запрет выхода из дома, а если ты выходишь, то только на работу и за продуктами питания. Гипермаркеты и супермаркеты будут открыты, но мы готовимся к поэтапному введению пропускного режима. Контроль будет более высокого уровня Андрей Воробьев.

В Московской области, по информации на 12 апреля, выявили 1360 случаев заболевания COVID-19. Скончались 18 человек, выздоровевших — 75. С начала эпидемии в Подмосковье сделали 63 654 теста на коронавирус.