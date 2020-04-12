Подмосковье будет делать больше тестов на коронавирус

В Подмосковье готовы развернуть мощности для проведения семи тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на семь тысяч тестов в сутки», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Московской области, по данным на 12 апреля, выявили 1360 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 278. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в Подмосковье сделали больше 63 тысяч тестов на коронавирус.

В Московской области, как сообщили в оперштабе, лечатся пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 274 случая заболевания у граждан без регистрации в регионе. Из них 151 человек из Москвы.

С 29 марта в Подмосковье действует режим изоляции. Это значит, что из дома нельзя выходить без обоснованной необходимости. Со следующей недели введут пропускную систему. Цифровой пропуск понадобится тем, кто продолжает ходить на работу, а также тем, кто пользуется транспортом для поездок в личных целях. Начать оформление пропусков можно будет с 13 апреля 2020 года.