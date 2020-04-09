К борьбе с коронавирусом готовы. Как в Подмосковье в рекордные сроки создали тысячи больничных мест

В Московской области завершают переделку больниц, чтобы они уже в ближайшее время смогли принимать пациентов с коронавирусом. До конца апреля количество специальных коек доведут до пяти тысяч. «360» побывал на некоторых стройках.

Источник фото: телеканал «360»

Звенигород

Больницу в Звенигороде начали готовить к приему пациентов с коронавирусом 20 марта. В ней два корпуса на семь и три этажа. Во втором планируют размещать больных, у которых COVID-19 протекает тяжело.

Оба корпуса смогут принять до 550 пациентов. В том, куда будут отправлять тяжелых больных, 114 коек, в отделении реанимации будет 29 мест с аппаратами искусственной вентиляции легких и еще 11 мобильных. Так что Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде станет крупной инфекционной больницей.

Больницу оснастили по последнему слову техники. Всего за две с половиной недели там отремонтировали и перестроили все внутренние системы, чтобы создать не просто палаты, а отдельные изолированные боксы. Это нужно, чтобы пациенты, которые пошли на поправку, не заражались от новоприбывших. Обычно такие работы длятся от года до полутора.

Больницу в Звенигороде уже построили, осталось только навести чистоту. Первых пациентов она сможет принять 13 апреля.

Талдом

Источник фото: телеканал «360»

В Талдоме инфекционное отделение оборудуют в Центральной районной больнице. Работы здесь начали 28 марта, а за неделю ее изолировали, чтобы посторонние не могли попасть в больницу, в ней обустроили боксы, сделали отдельную вентиляцию. Двери в боксах герметичные, открыть их можно только с помощью магнитного ключа.

Талдомская больница сможет принять до 196 пациентов, есть реанимационное отделение на 20 коек. Все палаты оборудовали системой видеонаблюдения, чтобы дежурный мог по экранам отслеживать одновременно состояние всех больных. При необходимости он сможет быстро вызвать специалистов.

Егорьевск

Один из корпусов Егорьевской центральной районной больницы перепрофилируют в инфекционный стационар. В корпусе смогут разместить более 200 коек с современным оборудованием. В приемном отделении больницы установят фильтр-блок.

Корпус разделят на «чистые» и «грязные» зоны, чтобы инфекция ни в коем случае не попала к пациентам, которые идут на поправку.

Источник фото: телеканал «360»

Работы в егорьевской больнице уже тоже подходят к концу. Осталось покрасить стены, установить двери и закончить с электрикой и инженерными сетями.

Солнечногорск

Источник фото: телеканал «360»

В Солнечногорске строят Центр для заболевших коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 300 мест. Его откроют в здании бывшей казармы.

Благодаря тому, что используется уже построенное здание, его введут в эксплуатацию намного раньше, чем это было бы, если бы центр строили с нуля. Корпус оборудуют всей необходимой медтехникой. Завершить работы планируют к 26 апреля.

Балашиха

Источник фото: телеканал «360»

Для лечения пациентов с коронавирусом будут использовать роддом в Саввине. Там создают фильтр-блок между «грязной» и «чистой» половиной помещений, обустроят специальные боксы с индивидуальной системой вентиляции. Этот центр сможет принять до 400 пациентов.

Кроме работ в самом помещении, там сейчас в ускоренном режиме возводят подъездную дорогу.

Роддом снова заработает для будущих мам, как только закончится пандемия. Перед этим там снова сделают ремонт и проведут дополнительные меры по обеззараживанию. Власти пообещали, что ни в коем случае не получится так, что роженицы заедут в палаты, где еще вчера лежал пациент с коронавирусом.

Жуковский

Источник фото: телеканал «360»

Уже к концу следующей недели пациентов планируют принимать в Жуковской городской клинической больнице. В инфекционном корпусе смогут принимать до 60 пациентов, койки оснастят современным оборудованием.

Там тоже создадут фильтр-блок, а палаты для пациентов с коронавирусом превратят в отдельные боксы.

До конца апреля в Московской области количество специальных коек доведут до пяти тысяч. Пациентов с коронавирусом будут принимать также в МОНИКИ, в медучреждениях в Дмитрове, Клину, Подольске, Бронницах, Одинцове, Наро-Фоминске, Химках: всего планируют перепрофилировать 16 больниц. Во всех больницах, которые станут центрами по борьбе с COVID-19, работы идут 24 часа в сутки, чтобы как можно скорее они начали принимать пациентов.

Пока что в регионе зафиксировано 549 случаев заболевания. Больницы решили обустроить заранее, чтобы в случае вспышки и роста числа заболевших помощь могли получить все.