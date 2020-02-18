Подмосковье благоустроит для жителей больше 2000 дворов и парков в этом году

В Московской области продолжается большая программа благоустройства. В 2020 году переменится больше двух тысяч объектов. Это дворы, парки, скверы, центральные площади.

В этом году благоустроят больше 60 пространств, 46 из них — по нацпроекту «Жилье и городская среда». Приведут в порядок территорию Акуловского водоканала в Королеве, построят набережную Клязьмы в Орехово-Зуеве. Такие поручения дал губернатор Андрей Воробьев во время январского обращения к жителям.

«Это национальный проект президента, и здесь мы выделяем большие средства, потому что очень большой запрос на то, чтобы в каждом городе можно было проводить время», — сказал Воробьев.

Сейчас Подмосковье активно готовится к скорому благоустройству. До 31 мая по каждой территории заключат необходимые контракты, а до 1 октября завершат сами работы. И со сроками затягивать нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы должны своевременно подготовить все необходимые мероприятия, чтобы пройти этот сезон по благоустройству интенсивно и качественно. <…> Обращаю внимание на своевременный запуск всех этих процессов», — отметил губернатор.

Помимо парков, скверов и набережных благоустроят дворы. Цифра в этом году внушительная — больше 1,3 тысячи объектов.

Общее дело

Жители Московской области могут принять участие в переменах. Например, сейчас на «Доброделе» идет голосование по местам установки детских площадок. Всего за несколько дней больше 17 тысяч человек высказали свое мнение. Есть еще один способ общения с жителями: личный контакт.

«Публичные обсуждения — это один из механизмов. Когда мы обсуждаем проекты, обсуждаем территории, которые благоустраиваются, мероприятия, которые будут проходить на данных территориях», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Сейчас у властей стоит задача — проинформировать жителей о голосованиях. Потому что повлиять на благоустройство области может абсолютно каждый.