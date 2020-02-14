Лучший подъезд Подмосковья выберут на портале «Добродел»

Жители Московской области определят лучший подъезд региона. Голосование уже идет на портале «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Итоговый список подъездов, из которых жители должны выбрать самый-самый, составлен по результатам II подэтапа Московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Голосование в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» проходит на портале «Добродел». Отдать голос можно по 26 февраля включительно.

В этом году конкурс проводится уже третий раз, всего было подано больше полусотни заявок.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский напомнил, что конкурс на лучший подъезд Подмосковья проходит в рамках целевой программы губернатора, направленной прежде всего на повышение качества жизни жителей.

«Андрей Юрьевич [Воробьев] придает огромное значение реализации данной программы, которая нашла большой и позитивный отклик у населения. Уже более двух миллионов жителей получили возможность жить в отремонтированном комфортном доме, подъезде», — подчеркнул Антон Велиховский.

С начала действия программы в Подмосковье отремонтировали почти 82 тысячи подъездов. В планах на 2020 год — обновление 8,5 тысячи подъездов. Продлить срок действия программы в 2020-м решил глава Московской области.

По результатам конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» в 2018 году в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» тройка победителей выглядела следующим образом: 1 место — Реутов, улица Некрасова, дом 10, подъезд 1; 2 место — Красногорск, Нахабино, улица Красноармейская, дом 44, корпус 1, подъезд 5; 3 место — Красногорск, Нахабино, улица Братьев Волковых, дом 1, подъезд 2.

В награду в лучших подъездах установили по две камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

Участие в программе «Мой подъезд» происходит по решению собственников помещений, что позволяет жителям самим определять перечень работ, основываясь на установленных МинЖКХ предельных стоимостях ремонта подъездов. При этом само Министерство жилищно-коммунального хозяйства призывает управляющие организации и жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного оформления.

Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома, Госжилинспекцией и администрацией муниципального образования.