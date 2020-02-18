Жители Подмосковья решат, как благоустроить их город. Голосование уже началось

18 февраля на портале «Добродел» стартовало голосование по наполнению общественных территорий, благоустройство которых пройдет в следующем году. Жители Подмосковья сами выберут, что им нужно — велодорожка, площадка, скейтпарк или фонтан. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проголосовать может каждый житель региона. Закончится голосование 29 февраля.

«В голосовании участвует 61 территория. Жители городов Московской области могут дать свои предложения, что они хотят видеть на общественной территории их города и каким функционалом она будет обладать. Мнение жителей станет основой для дальнейшей разработки проекта благоустройства территории», — уточнил Михаил Хайкин.

В прошлом году жители выбирали общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году, и территории, которые благоустроят в течение пяти лет.

В результате голосований сформировали итоговый список пространств на 2021 год. Новое голосование позволит муниципальным властям разработать концепции благоустройства этих территорий.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Чтобы оставить свои пожелания, нужно зайти на портал «Добродел», выбрать территорию из предложенного списка и отметить, что вы хотите видеть в своем городе.

Во время разработки проекта мнение жителей будет стоять на первом месте. Наиболее востребованные элементы, которые жители предложат на портале, будут в обязательном порядке включены в концепцию, исходя из функциональных особенностей, расположения, ландшафта территории.

«Взаимодействие с жителями — это важная часть создания комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству реализуются в плотном взаимодействии с жителями. Каждая концепция проходит обсуждения на портале „Добродел“, все дворы для благоустройства выбирают жители», — подчеркнул министр.