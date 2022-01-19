Почти 500 объектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье подключили к электросетям за год

Более 480 объектов малого и среднего бизнеса Подмосковья подключили к электросетям за прошлый год. Это, например, фермы, придорожные сервисы, автозаправки, торговые точки и не только.

Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что в 2022 году продолжится совершенствование онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса.

Реформы, проводимые сейчас в отрасли энергетики, позволят подключать объекты онлайн, через личный кабинет заявителя на портале utp.rossetimr.ru, и сокращать сроки присоединения к сетям.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье техническое присоединение к инженерной инфраструктуре всем категориям потребителей проводится электронно Александр Самарин.

В прошлом году деньги на открытие бизнеса получили около 400 жителей Подмосковья. Они обратились в центры занятости, где им оказали поддержку.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье, — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.