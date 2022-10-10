Почти 30 воспитанников кадетского корпуса «Орел» в Луховицах приняли присягу | 360°

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Почти 30 воспитанников кадетского корпуса «Орел» в Луховицах приняли присягу

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Еще почти 30 ребят приняли присягу в кадетском корпусе «Орел» в Луховицах. После обучения они смогут стать моряками и мичманами.

Всего в кадетском корпусе Дединовкой школы-интерната обучаются свыше 200 человек. В спецклассах дети изучают стрелковое дело, практикуются в сборке автомата, занимаются строевой подготовкой.

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Будущие моряки изучают историю флота, занимаются парусным спортом, учатся завязывать узлы и передавать сигналы. Выпускники корпуса часто проходят службу в элитных войсках и становятся студентами ведущих российских вузов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

Дети

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Луховицы

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