Победительнице Европейской олимпиады по физике из Подмосковья подарили Mercedes

Алиса участвовала в олимпиаде в составе сборной и принесла ей одну из пяти медалей — золото. Губернатор поздравил ее с победой и подчеркнул, что девушку наградили за талант и усердие.

Алиса, мы все сегодня тебя приветствуем и поздравляем. <…> В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нем ездила безопасно Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал, чтобы все талантливые и одаренные молодые люди не уезжали из России, а реализовывали свой потенциал и талант на территории страны, а особенно — в Подмосковье.

Девушке вручили награду на заводе Mercedes Солнечногорского округа. Ее новый автомобиль европейской сборки, но модели Е-класса и внедорожники уже год собирают в Подмосковье. После пандемии одним их первых свое производство запустил именно этот завод.

Алиса стала лучшей среди девушек на Европейской олимпиаде по физике. Она обошла соперниц из 57 стран. А списать не у кого — проверка знаний проходила дистанционно.

Как работает завод Mercedes

Андрей Воробьев вручил награды и членам команды Mercedes, которые «добросовестно и успешно работают». Эти сотрудники получили ордена за заслуги перед Московской областью.

Кроме того, Андрей Воробьев отметил значительный вклад, который завод внес в развитие инвестиционной деятельности и промышленного производства на территории региона.

«Хочу отметить наградами, благодарностями тех членов команды Мерседес, которые добросовестно и успешно работают. Мы сегодня здесь для того, чтобы, Аксель (Бензе, гендиректор компании „Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус“ — прим. ред.), выразить тебе персональное уважение. Очень приятно, что, несмотря на все вызовы, линия работает, машины производят. И видна очень высокая культура производства», — сказал Андрей Воробьев.

После вручения наград губернатор посмотрел, как работает завод. Сейчас он уже восстановил производство автомобилей на полную мощность, как до начала пандемии COVID-19.

Впервые мы встретились три года назад, и с тех пор вы (Андрей Воробьев — прим. ред.) всегда нас поддерживали. У нас не было бы такого результата, если бы не ваша помощь Аксель Бензе.

Строительство завода Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» началось в 2017 году. В него инвестировали 16 миллиардов рублей. Предприятие открыли спустя два года.

Сегодня немецкий концерн стремительно наращивает темпы производства. Здесь налажен весь цикл выпуска автомобилей, включая сборку, сварку и покраску.

Солнечногорский завод интегрировали в единую глобальную сеть Mercedes-Benz, поэтому качество машин, производимых в Подмосковье, ничем не уступает импортным аналогам.