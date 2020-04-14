Подмосковный завод Mercedes-Benz возобновил сборку машин после паузы из-за пандемии

Завод Mercedes-Benz, расположенный в Солнечногорске, возобновил свое производство. С конвейера немецкого концерна сходят одни из самых узнаваемых автомобилей во всем мире.

Предприятие приостановило 30 марта сборку машин в связи с мерами, принятыми российским правительством для борьбы с COVID-19. Сейчас завод постепенно возобновляет производство. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Одно из передовых предприятий

Строительство завода Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» началось в 2017 году. В него инвестировали 16 миллиардов рублей. Предприятие открыли спустя два года — в апреле 2019-го.

Еще в самом начале здесь работали 503 человека, а в этом году уже не меньше тысячи. Украшение коллектива — девушки. Их на предприятии совсем не мало, почти 33%.

Сегодня немецкий концерн стремительно наращивает темпы производства. Здесь налажен весь цикл выпуска автомобилей, включая сборку, сварку и покраску.

В 2019 году с конвейера завода Mercedes-Benz сходили седаны E-класса. Но концерн расширил производство и начал выпускать несколько моделей из серии SUV, а еще внедорожники GLE, GLS и GLC.

Солнечногорский завод интегрировали в единую глобальную сеть Mercedes-Benz, поэтому качество машин, производимых в Московской области, ничем не уступает импортным аналогам.