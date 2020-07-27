Мечтала стать великим математиком. Победительница Европейской олимпиады по физике из Подмосковья рассказала о планах

Выпускница Физтех-лицея имени Капицы Алиса Бугрова завоевала золотую медаль на Европейской олимпиаде по физике. Она рассказала «360», как проходили соревнования и чем планирует заниматься дальше.

«Олимпиада состоит их двух туров: практического и теоретического. Первый похож на обычные школьные олимпиады. Мы вместе с участниками российской команды в одной аудитории выполняли задания. С нами были руководители команды, которые координировали работу. Кроме того, стояли три ноутбука с видеокамерами. А мы сидели и писали», — пояснила Алиса.

Практический курс включал в себя задания на компьютерах. Школьникам предоставили программы для вычислений различных значений и параметров/

«Например, была задача, где можно запускать электроны и смотреть, как они отклоняются. Мы вводили в программу три числа: с каким напряжением ускоряется электрон, а также какие у него X и Y координаты. В ответ она выдавала нам координаты, куда этот электрон приземлится. А мы должны были узнать про него все, что можно: какой он, где он и так далее», — добавила Алиса.

По словам медалистки, определить самое сложное задание ей было затруднительно. Однако одна задача все-таки вызвала некоторые трудности.

«Наверное, самой сложной оказалась вторая экспериментальная задача. Программа показала нам черный ящик, в нем пружина, на ней масса. На массе еще пружина и масса. И нужно было определить все массы и упругости пружин. Я не смогла справиться с задачей идеально. Нужно было использовать много разных методов, чтобы найти разные величины, а я придумала не все», - поделилась Алиса Бугрова.

Чтобы измерить массу самого ящика, нужно было изменять ускорение. В самой программе Алиса вводила ускорение и время, сколько оно должно длится. В ответ девушке пришла информация, какую силу в каждый момент времени нужно прикладывать к ящику, чтобы он двигался с этим ускорением.

«Вообще в пятом классе я мечтала стать математиком. Сейчас кажется — глупая мечта. Теперь-то я не то чтобы очень сильно люблю математику», — сказала Алиса.

По словам девушки, она до конца пятого класса училась в обычной школе и была одной из лучших. Родители решили, что ей «там скучно» и отдали Алису в физико-математический лицей.

«Дальше я планирую пойти в МФТИ в физтех-школу физики и исследований им. Ландау. Возможно, пойду в науку. Пока нет таких далеко идущих планов. Может, углублюсь в биологию и займусь биофизикой. Или другими смежными областями между биологией и техническими науками», — рассказала Алиса.

В Европейской олимпиаде по физике принимали участие школьники из более чем 50 стран мира. Наша команда увезла с олимпиады этого года три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.