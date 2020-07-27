Лицеистка из Долгопрудного выиграла Европейскую олимпиаду по физике

Выпускница Физтех-лицея имени Капицы Алиса Бугрова стала победительницей Европейской олимпиады по физике. Девушка из Подмосковья завоевала на ней золотую медаль.

Участие в интеллектуальном соревновании приняли школьники более чем из 50 стран мира. Состязание проходило в онлайн-режиме и длилось шесть дней, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Алиса окончила в этом году 11-й класс Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Поступать собирается в Московский физико-технический институт в Долгопрудном. Поздравляем Алису с победой!» — пояснила пресс-служба в Instagram.

Достижения девушки в своем аккаунте отметил и глава региона. «Мы все гордимся тобой. Удачи на вступительных экзаменах! Только вперед!» — написал Воробьев.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина добавила, что учащимся предстояло выполнить различные задания в области физики.

«Почетно, что наша школьница не только вошла в сборную России, но и одержала победу», — сказала она.

В Физтех-лицее Алиса училась с пятого класса, показав успехи в учебе. В этом году ее ждет поступление в вуз.

«Желаю ей самых высоких достижений!» — отметила Каклюгина.

Европейскую олимпиаду по физике проводят с 2017 года. Каждую страну на соревновании представляет команда, в состав который могут входить не более пяти школьников до 20 лет и один руководитель.

С олимпиады-2020 российские школьники увезли три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, сообщил сайт «Олимпиада.ru».