Победителей литературного конкурса объявили в Звенигороде | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:37 Победителей литературного конкурса объявили в Звенигороде

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Итоги литературного конкурса «От Москвы до Звенигорода» подвели в Одинцове. Лауреатами стали 17 школьников, которые удивили жюри рэпом по мотивам сказок Пушкина, travel-блогом и написанием сценария.

Ученики школ Красногорска и Одинцова соревновались в знаниях с 1 сентября. В своих работах они должны были отразить историю «Звенигородского вектора».

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Так, Артем Оленев получил гран-при конкурса за рэп, сочиненный по мотивам сказок Александра Пушкина. Текст для него написала одноклассница Дарья.

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«Наши стихи были о различных произведениях Пушкина, мы написали и сделали как можно больше отсылок, не называя их, и не называя их истинного автора. Человек сам должен был догадаться, о каком авторе идет речь», — объяснила ученица Захаровской школы.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заяви л, что такие мероприятия и гранты поддерживают интерес школьников к истории.

«Такие гранты и такую поддержку оказываем очень многим районам и городам для того, чтобы школьники интересовались историей, чтобы ребята могли посмотреть архивные материалы, написать такие произведения», — сказал он.

Благодарственные письма получили и наставники ребят. Церемония награждения прошла в Детском культурно-образовательном центре Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском. Работы победителей будут использовать для популяризации туристического маршрута.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.