Подмосковных жителей будет перевозить еще 661 новый просторный автобус. Их передали для «Мострансавто». А разработали эти современные машины по специальному заказу Подмосковья. Его составили, приняв во внимание мнения жителей. Все новинки показали губернатору.

В «Мострансавто» получили не только пассажирские автобусы, но и предназначенные для стажировки водителей — с учебной кабиной. Их 29. Машины изготовили на Ликинском заводе.

Доброй традицией стала передача автобусов для „Мострансавто“ от нашего легендарного Ликинского завода. А сегодня мы 661 автобус выпускаем на линию в округа, где это требуется больше всего. <…> Эти автобусы поедут в самые загруженные муниципалитеты. И после этого у нас, по сути, не остается автобусов старше семи лет Андрей Воробьев.

Обе модели автобусов — экологического стандарта «Евро-5». Их в первую очередь поставят на основные маршруты с большим пассажиропотоком. Это Люберцы, Коломна, Домодедово, Истра, Раменское, Подольск, Одинцово, Клин, Солнечногорск, Химки, Долгопрудный и другие округа.

Пассажирская модель уникальна своей универсальностью. Она может работать на городских и пригородных маршрутах. Такие автобусы оснастили удобствами для пассажиров с колясками и маломобильных людей.

Автобусы соответствуют высоким экологическим стандартам и требованиям по комфорту и безопасности. Например, в салонах работают кондиционеры, видеонаблюдение, откидные столики и другие удобства. Есть система выявления и тушения пожаров.

Для нас очень важно, чтобы водители каждого автобуса максимально внимательно, вежливо относились к нашим пассажирам. Я знаю, что „Мострансавто“ над этим работает, и спасибо вам за то, что соблюдаете культуру на местах Андрей Воробьев.

Сегодня Андрей Воробьев поблагодарил водителей за их труд. В пик пандемии многие из сотрудников добровольно вызывались помогать — например, работали в службе скорой помощи.

«Я хочу вас поблагодарить за работу. За участие, в том числе, и в мероприятиях, связанных с эпидемией. Знаю, что очень многие водители согласились работать в скорой помощи, когда нам это было необходимо. Ну и вообще мы очень часто слышим сегодня, что наши жители, пассажиры довольны вашей работой. Всегда есть к чему стремиться», — отметил губернатор.

Сегодня в Подмосковье работает 11 тысяч автобусов. Все разной вместимости. Половина из них относится к «Мострансавто». А в последний раз машины туда поставляли два года назад.

На областных дорогах появляется все больше автобусов классов «Евро-5» и «Евро-6». Самым высоким требованиям соответствует топливо 95% автобусов и маршруток.