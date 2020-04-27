    27 апреля 2020, 19:40

    Водители автобусов будут работать на подмосковной станции скорой помощи

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    Водители автобусов Мострансавто вызвались помочь подмосковным врачам. 60 добровольцев будут работать на областной станции скорой помощи.
    Водители автобусов будут работать на подмосковной станции скорой помощи

    Водителям выдадут средства индивидуальной защиты, а при необходимости и специальные костюмы. Все добровольцы пройдут инструктаж по технике безопасности.

    После окончания пандемии водители вернутся в АО «Мострансавто». Их рабочие места сохранены.

    Каждый день все водители «Мострансавто» проходят медицинский осмотр до начала работы и после окончания смены. К стандартному набору процедур прибавилось обследование на наличие симптомов респираторных инфекций. Особое внимание уделяют измерению температуры тела: если она выше нормы, сотрудника не допустят к работе.

    Ранее в рамках поддержки медработников «Мострансавто» передало в больницы Московской области почти 500 сдобных пирожков, ватрушек и бубликов.