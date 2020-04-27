Водители автобусов будут работать на подмосковной станции скорой помощи

Водители автобусов Мострансавто вызвались помочь подмосковным врачам. 60 добровольцев будут работать на областной станции скорой помощи.

Водителям выдадут средства индивидуальной защиты, а при необходимости и специальные костюмы. Все добровольцы пройдут инструктаж по технике безопасности.

После окончания пандемии водители вернутся в АО «Мострансавто». Их рабочие места сохранены.

Каждый день все водители «Мострансавто» проходят медицинский осмотр до начала работы и после окончания смены. К стандартному набору процедур прибавилось обследование на наличие симптомов респираторных инфекций. Особое внимание уделяют измерению температуры тела: если она выше нормы, сотрудника не допустят к работе.

Ранее в рамках поддержки медработников «Мострансавто» передало в больницы Московской области почти 500 сдобных пирожков, ватрушек и бубликов.