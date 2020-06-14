Возвращение в график. Автобусы Подмосковья поедут по расписанию будней с 15 июня

Ожидается, что автобусами в понедельник воспользуются около одного миллиона человек. Это 50% от обычного пассажиропотока, который наблюдался в общественном транспорте Подмосковья до пандемии.

«Для соблюдения безопасной дистанции пассажиров все перевозчики общественного транспорта перейдут на обычное расписание будних дней, которое было до коронавируса», — рассказала заместитель главы ведомства Анна Кротова.

Она напомнила, что в автобусе нужно обязательно быть в маске или респираторах. Оплата наличными пока также не принимается. Но с 15 июня можно расплатиться за проезд социальными картами.

Введенные в Московской области ограничения из-за коронавируса привели к снижению пассажиропотока на более чем 80%. По этой причине расписание автобусов скорректировали и автобусы ходили по графику выходных дней.

Введенные из-за коронавируса меры продолжают отменять. В регионе уже открыли для посещения непродовольственные магазины, МФЦ, сервисы бытовых услуг и летние веранды кафе и ресторанов. Через некоторое время можно будет пойти учиться в автошколу или посетить выставку в музее. С 25 июня начнут работать торговые центры. Но нужно не забывать о правилах безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.