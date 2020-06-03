Автобусы экологическим классом ниже «Евро-4» за год исчезнут в Подмосковье

В Подмосковье уберут автобусы экологическим классом ниже «Евро-4». Таких не должно остаться к следующему году. Регион последовательно повышает экологичность общественного транспорта.

На областных дорогах появляется все больше автобусов классов «Евро-5» и «Евро-6», отметил заместитель министра транспорта Подмосковья Алексей Лаптев.

За этот и следующий год доли автобусов класса ниже «Евро-4» в Подмосковье не будет Алексей Лаптев.

Сегодня в Подмосковье 54,4% общественного транспорта имеют экологический класс выше «Евро- 4». Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Всего самым высоким требованиям соответствует топливо 95% автобусов и маршруток.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировано больше 3,1 миллиона транспортных средств. Ежегодный прирост — 3%. Например, в 2019-м это больше 106 тысяч машин.