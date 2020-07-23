Плановые приемы пациентов возобновили еще в 18 больницах Подмосковья

Помимо 23 больниц, которые ранее вернулись к прежней работе, на штатный график перешли еще 18 учреждений. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, и мы возобновляем работу еще 18 больниц для оказания плановой медицинской помощи жителям Светлана Стригункова.

Вновь записаться ко врачу жители могут в больницах Можайска, Солнечногорска, Химок, Орехово-Зуева, Ивантеевки, Домодедова, Наро-Фоминска и не только.

Перед возобновлением планового приема пациентов выполнили обязательную дезинфекцию помещений. А специалисты прошли медицинское обследование.

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

Так, например, КТ-исследования вновь запустили в центральных больницах Одинцова, Серпухова, Лобни и Ивантеевки. Их начали проводить в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.