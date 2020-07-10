facebook_pixel
    10 июля 2020, 13:01

    Плановые осмотры пациентов возобновили в 23 больницах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Плановые приемы жителей возобновили в 23 больницах Подмосковья. В условиях пандемии там лечили людей с коронавирусом. Когда эпидемическая ситуация региона улучшилась, медицинские центры стали возвращаться к прежнему режиму работы.
    Плановые осмотры пациентов возобновили в 23 больницах Подмосковья

    Прежде всего плановую помощь врачей восстановили по самым востребованным направлениям. А это кардиология, неврология, хирургия и травматология, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    В общей сложности вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую

    Светлана Стригункова.

    Она подчеркнула, что это порядка 4,3 тысячи коек в Подмосковье. Все больницы провели обязательную дезинфекцию помещений, а сотрудники прошли тестирование на COVID-19.

    Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — полчаса, чтобы провести дезинфекцию.

    Улучшения в эпидемической обстановке Подмосковья позволили вернуть к плановой работе и шесть аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.