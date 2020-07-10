Плановые осмотры пациентов возобновили в 23 больницах Подмосковья

Прежде всего плановую помощь врачей восстановили по самым востребованным направлениям. А это кардиология, неврология, хирургия и травматология, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В общей сложности вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что это порядка 4,3 тысячи коек в Подмосковье. Все больницы провели обязательную дезинфекцию помещений, а сотрудники прошли тестирование на COVID-19.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — полчаса, чтобы провести дезинфекцию.

Улучшения в эпидемической обстановке Подмосковья позволили вернуть к плановой работе и шесть аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.