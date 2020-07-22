facebook_pixel
    22 июля 2020, 14:32

    Участвовать в программе «Земский доктор» разрешили и жителям Подмосковья старше 50 лет

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    Подмосковье дало возможность медикам старше 50 лет участвовать в программе «Земский доктор». Ранее было ограничение по возрасту. Ее участники единовременно получат выплату. Врачи — по одному миллиону рублей, а фельдшеры — по 500 тысяч.
    Участвовать в программе «Земский доктор» разрешили и жителям Подмосковья старше 50 лет

    Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медиков, пришедших трудиться в сельскую местность. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Отмена же возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих, а также привлечь дополнительные кадры для работы в первичном звене

    Светлана Стригункова.

    А помимо «Земского доктора», в Подмосковье действуют и другие социальные бонусы для медицинских работников. Например, это программа «Социальная ипотека» — весомая помощь с покупкой квартиры.

    Есть и губернаторская доплата до 32 тысяч рублей. Она касается педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

    На ежемесячную выплату они могут претендовать с апреля 2018 года.

    Новости SMI.FM