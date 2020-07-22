Подмосковье вернуло к штатной работе 11 аппаратов КТ. Они были нужны в борьбе с пандемией
Оно позволило обследовать пациентов с симптомами COVID-19, пневмонии и ОРВИ. Но сегодня аппараты постепенно начинают применять для плановых осмотров. Об этом рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
Ситуация с коронавирусом в регионе заметно улучшилась. Ранее мы провели дезинфекцию, вернув к прежнему режиму шесть аппаратов КТ, а за минувшую неделю — еще пятьСветлана Стригункова.
Пройти КТ-исследование удастся в Лобненской, Лыткаринской, Химкинской, Щелковской и Люберецкой больницах.
Вместе с тем КТ-исследования вновь запустили в центральных больницах Одинцова, Серпухова, Лобни и Ивантеевки. Их стали проводить в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.
Все кабинеты компьютерной томографии работают при условии строгого соблюдения санитарных норм. Так, медики применяют средства защиты, а помещения и технику дезинфицируют.
Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках.