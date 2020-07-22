Подмосковье вернуло к штатной работе 11 аппаратов КТ. Они были нужны в борьбе с пандемией

Подмосковье возобновило штатную работу 11 аппаратов компьютерной томографии. Регион продолжает делать это по мере возможностей. В условиях пандемии такое оборудование стало незаменимым.

Оно позволило обследовать пациентов с симптомами COVID-19, пневмонии и ОРВИ. Но сегодня аппараты постепенно начинают применять для плановых осмотров. Об этом рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Ситуация с коронавирусом в регионе заметно улучшилась. Ранее мы провели дезинфекцию, вернув к прежнему режиму шесть аппаратов КТ, а за минувшую неделю — еще пять Светлана Стригункова.

Пройти КТ-исследование удастся в Лобненской, Лыткаринской, Химкинской, Щелковской и Люберецкой больницах.

Вместе с тем КТ-исследования вновь запустили в центральных больницах Одинцова, Серпухова, Лобни и Ивантеевки. Их стали проводить в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.

Все кабинеты компьютерной томографии работают при условии строгого соблюдения санитарных норм. Так, медики применяют средства защиты, а помещения и технику дезинфицируют.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках.