Врачей Звенигорода наградили за борьбу с COVID-19. Им предстоит спасти от коронавируса еще 350 человек

Несколько месяцев все силы медицины в Подмосковье были брошены на борьбу с COVID-19. Сейчас плановые осмотры пациентов возвращаются в прежнем объеме. Но инфекционные койки еще не освободились, и врачи борются за здоровье людей с коронавирусом. Одно из таких мест — Звенигородский клинический центр восстановительной медицины и реабилитации. Сегодня губернатор наградил его коллектив за добросовестную работу.

К середине апреля два корпуса оперативно перепрофилировали, оборудовав в них инфекционные боксы. Это позволило разделить поток пациентов на тех, кто нуждается в диагностике, и тех, кого направили на лечение от коронавируса.

Отделения до сих пор действующие. Сегодня здесь находятся 350 человек с коронавирусом, из которых 14 — в реанимации. Жизни пациентов под защитой 72 врачей и 154 специалистов среднего и младшего персонала. Андрей Воробьев наградил их, поздравив с прошедшим Днем медицинского работника.

Хочу сказать слова благодарности всем тем, кто работает здесь. Наверное, в течение недели мы заполнили все койки Звенигорода, как помню. Вот мне сказали, что здесь больше 300 человек проходят лечение. Дай бог всем здоровья. Мы подготовили награды — разрешите вручить Андрей Воробьев.

Глава региона наградил 16 врачей и поблагодарил коллектив за труд в непростых условиях пандемии. Они получили ордена за заслуги перед Подмосковьем, почетные звания и грамоты.

За время работы инфекционной больницы здесь пролечили 1950 человек с пневмонией, 255 — с подтвержденным коронавирусом. Задействовали 20 стационарных и семь транспортных аппаратов ИВЛ.

Оперативное перепрофилирование

Сегодня Андрей Воробьев вспомнил, как в марте здесь начался срочный ремонт. В кратчайшие сроки центр реконструировали, подготовив семь инфекционных отделений.

В них развернули 514 коек, подключенных к кислороду. Врачи приняли много больных в тяжелом состоянии.

Сегодня я хотел к вам заехать и поблагодарить за вашу работу, за ваше служение. Много уже я посетил госпиталей — и в Воскресенске, и в Одинцовском округе. У нас в Звенигороде мы, в общем-то, с колес запустили два стационара Андрей Воробьев.

По его словам, эта больница уникальна тем, что исторически она была предусмотрена для заболеваний легких. Но, ремонтируя ее, здесь учли все особенности, связанные с лечением коронавируса.

Так, палаты оборудовали отдельной вентиляцией, изолировали каждый бокс. Также из-за того, что в инфекционном отделении недопустимы деревянные двери, их заменили пластиковыми. То же самое коснулось окон, полов и всех панелей.

Плановый прием пациентов

Плановую медицинскую помощь здесь получают жители со всего Подмосковья и из других регионов России. Филиал клинического центра в Звенигороде оснащен 500 койками. В общей сложности работают восемь лечебных отделений.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — по полчаса, чтобы провести дезинфекцию.