«Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Подмосковье. Как прошел первый день фестиваля

В Подмосковье открылся традиционный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Его участниками в этом году стали более 350 фермеров. По прогнозу губернатора Московской области Андрея Воробьева, главное гастрономическое мероприятие региона посетят свыше 150 тысяч человек. Как прошел первый день фестиваля — в материале «360».

Старт фестивалю «Сыр! Пир! Мир!» дали шоу барабанщиков и большое шествие фермеров. После парада на сцену вышли ансамбль русской песни «Ярило» и баянист Андрей Липатов. Хедлайнером стал певец SHAMAN. Самые юные посетители смогли развлечься в детском городке с играми, посетить контактный зоопарк. Для любителей фото установили оригинальные фотозоны.

Сырные шатры, устрицы и улитки

На ярмарке в этом году установили шесть больших шатров. Отдельное место, конечно, занимают сырные шатры. Там представлено свыше 500 видов этого продукта: есть твердые, полутвердые, мягкие, с плесенью, овечьи, козьи, с разными добавками.

Открыт для посетителей и винный шатер. Там собрана продукция ведущих производителей из Подмосковья, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. В Истру они привезли 20 тысяч бутылок. Тут же желающие могут попробовать устриц и улиток, которых вырастили ферме «Улитки из солнечных холмов» в Солнечногорске.

Помимо этого, гостям предлагают мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, рыбу, мед, чай и многое другое.

В субботу, 6 августа, на фестивале проведут конкурс «Лучший сыр России». Победителей в 13 категориях будут выбивать более 100 экспертов. Жюри придется потрудиться — 200 участников заявили на соревнование тысячу образцов.

Экскурсия с Андреем Воробьевым

В первый день фестиваль вместе со школьниками посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Были на экскурсии и ребята из ДНР. Глава региона рассказал им о развитии сырной индустрии Подмосковья, а также успел пообщаться с участниками и гостями фестиваля.

Мы всегда готовимся к этому фестивалю, в этом году ждем большое количество жителей Подмосковья и столицы — думаю, более 150 тысяч человек посетят. Приехало очень много фермеров — из 54 регионов Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что еще одно преимущество этого фестиваля в том, что фермеры уезжают домой с хорошей выручкой, которую могут инвестировать затем в производство меда, сыра, в животноводство, растениеводство. Для посетителей всегда стараются разработать интересную программу отдыха, организовать питание, возможность без трудностей добраться до места проведения фестиваля.

«Очень важна парковка, чтобы были все удобства для людей, потому что они часто приезжают с детьми. Положительные эмоции — то, что сегодня является главной оценкой», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что в этом году в Истру приехали более 350 фермеров. Около половины из них — из Подмосковья. Кроме того, в фестивале участвуют 40 производителей сельскохозяйственной техники.

Вместе с детьми губернатор посетил ярмарку, сыроварню и зону фуд-корта — там впервые проходит фестиваль плова. На экскурсии были четверо ребят. Мария и Родион — из Донецка, а Аделина и Софья — из Истры.

Губернатор рассказал школьникам, что Московская область с 2014 года входит в топ-3 производителей сыра в России, а в 2021 году стала первой в стране. В настоящее время в области создается кластер «Сырная долина», где разместят свои производства пять резидентов: «Звезда Подмосковья», «Куршавальская сыроварня», «Сыровар», «Савенсия Сырная Долина» и «Гестия».

У нас большая программа по сыру, мы ставим себе новые задачи. На следующей неделе запускаем первый завод «Сырной Долины». Он будет производить пять тысяч тонн сыра, а в целом кластер — порядка 20 тысяч тонн. И мы уже получили новые заявки от инвесторов Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье работают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. В этом году планируется произвести не менее 83 тысяч тонн продукции, добавил глава региона.

Шах, сябзи и синджан-плов

В этом году на фестивале впервые организовали мини-фестиваль плова. В большой пловной желающие могут попробовать ташкентский и самаркандский плов, шах, сябзи, синджан-плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле и, конечно, сладости со свежим чаем.

«В этом году мы пригласили наших друзей из Азербайджана, Узбекистана. Они угощают пловом тех, кто хочет его попробовать. Думаю, что всем понравится», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Есть у посетителей возможность совершить экскурс в историю и увидеть, как два века назад готовили знаменитый лотошинский сыр. Основатель фестиваля фермер Олег Сирота вернул оригинальный котел для его приготовления из Европы в Подмосковье.

По его словам, котел работал на сыроварне в Лотошине с 1798 года. Во время революции ее сожгли, мастера погибли, но родственники одного из них были из Швейцарии, они увезли котел к себе.

«Сейчас мы его вернули и хотим возродить производство мещерского сорта сыра. Наш регион всегда был лидером по производству сыра, и мы будем удерживать это лидерство», — подчеркнул Сирота.

Источник фото: телеканал «360»

Роботы и 50 тысяч головок сыра

Олег Сирота показал посетителям современное автоматизированное сырохранилище. Его построили в Истре два года назад. Оно рассчитано на более чем 50 тысяч головок сыра. Следить за продуктом помогают роботы — они переворачивают сыры, моют солевым раствором, чтобы не было плесени, а потом протирают.

«Это первые в России такие роботы, каждый из них заменяет семь человек. Роботов у нас два — одного по итогам народного голосования назвали Вертер. А второй носит имя Хельга — в честь супруги нашего технолога», — рассказал фермер.

Источник фото: телеканал «360»

За состоянием роботов следит техник Владислав. Ему 18 лет, два года назад молодой человек приехал из Донецка. За свою работу он получает ежемесячно 75 тысяч рублей, отметил Сирота. По его словам, Владислав уже поступил в колледж, продолжает учиться, чтобы совершенствовать свои навыки.

«Надеемся, его пример вдохновит молодежь из Донбасса и не только оттуда, что можно себя найти в классной профессии и уже в юном возрасте неплохо зарабатывать», — добавил он.

Фидбэк от фермеров

Несколько участников фестиваля успели поделиться своими впечатлениями с Андреем Воробьевым и рассказать о своих нуждах. В частности, Анастасия Лапшина из Коломны рассказала, что фермерское хозяйство выращивает клубнику и алычу, с 2024 года планируется увеличить объемы производства. Она поинтересовалась, как получить место под нестационарную торговлю ягодой без торгов.

Губернатор напомнил, что с 1 июля на портале госуслуг Подмосковья действует услуга «Предоставление права на размещение передвижного сооружения без торгов». С 15 августа услуга расширяется на фуд-траки и автолавки. Там же есть перечень мест для торговли, из которого можно выбрать любую понравившуюся площадку. Место предоставят в течение недели, нужно просто оставить заявку.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна предпринимательница, Екатерина Киртока. сообщила, что в этом году приехала на «Сыр! Пир! Мир!» впервые. В 2021 году ей дали грант на три миллиона рублей. Она собирается купить восемь тысяч саженцев вишни и к 2026 году производить порядка 500-700 тонн плодов.

«Планируем построить цех по переработке ягод, фруктов и овощей, а также для газового хранения. Нам нужен участок земли, для реализации достаточно шесть гектаров», — рассказала Киртока.

Воробьев сообщил, что земельный участок в регионе она может получить за 1 рубль. Это программа пока принята только на 2022 год. Но областное правительство работает над тем, чтобы продлить условия и на 2023 год.

Источник фото: телеканал «360»

Во время встречи с фермерами был поднят и вопрос о том, как Подмосковье готово поддерживать производителей сельхозпродукции. Губернатор отметил большой запрос на предоставление 10 гектаров земли.

«Мы взяли на заметку, будем думать, как это сделать еще более удобным. Большой запрос и на субсидии. Начинать свое дело фермерам всегда очень тяжело», — заключил он.

Дорога на фестиваль

Добраться до фестиваля можно на электричках и бесплатных автобусах от станций Новоиерусалимская и Истра. Шаттлы будут курсировать с 09:00 до 21:00. Также до фестиваля можно будет доехать по 29 регулярным маршрутам.

Тем, кто отправится на своем авто, нужно будет следовать по Новорижскому шоссе и повернуть в сторону деревни Дубровское на 39-м километре от МКАД. Там оборудовали бесплатную парковку на 4500 мест.