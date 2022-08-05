Инспекторы проверили безопасность аттракционов на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Сегодня, 5 августа, в Подмосковье начался масштабный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Он проходит в городском округе Истра, в деревне Дубровское. Там проводятся фермерская ярмарка, фестиваль плова, дегустации и мастер-классы. Кроме того, есть и множество других развлечений.

«Кроме всего прочего, на территории Истринской сыроварни во время всего фестиваля будут работать четыре аттракциона, установленные индивидуальными предпринимателями. Перед открытием фестиваля в Истру выехали инспекторы гостехнадзора, чтобы проверить безопасность объектов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Как показала проверка, все четыре аттракциона прошли процедуру временной регистрации по месту нахождения и получили соответствующие документы. У инспекторов возникло лишь несколько мелких замечаний, недостатки были устранены на месте. На каждом объекте был размещен специальный знак, который показывает, что аттракцион прошел проверку. Также должна быть указана информация о том, для какого возраста предназначено развлечение, напомнил Фирсов.