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    05 августа 2022, 18:51

    Инспекторы проверили безопасность аттракционов на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

    Ирэна Вороник

    Сегодня, 5 августа, в Подмосковье начался масштабный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Он проходит в городском округе Истра, в деревне Дубровское. Там проводятся фермерская ярмарка, фестиваль плова, дегустации и мастер-классы. Кроме того, есть и множество других развлечений.

    Инспекторы проверили безопасность аттракционов на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

    «Кроме всего прочего, на территории Истринской сыроварни во время всего фестиваля будут работать четыре аттракциона, установленные индивидуальными предпринимателями. Перед открытием фестиваля в Истру выехали инспекторы гостехнадзора, чтобы проверить безопасность объектов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Как показала проверка, все четыре аттракциона прошли процедуру временной регистрации по месту нахождения и получили соответствующие документы. У инспекторов возникло лишь несколько мелких замечаний, недостатки были устранены на месте. На каждом объекте был размещен специальный знак, который показывает, что аттракцион прошел проверку. Также должна быть указана информация о том, для какого возраста предназначено развлечение, напомнил Фирсов.