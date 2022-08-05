Воробьев: в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам

Льготная программа «Подмосковные 10 гектаров» оказалась очень востребованной. Ее расширят, чтобы удовлетворить запрос фермеров, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он сообщил, что в Подмосковье много высокообразованных фермеров. Об этом Андрей Воробьев рассказал на большом гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре.

«У нас большая программа по предоставлению бесплатной земли. Я думал, что она у нас большая, но услышал сегодня, что очень большой запрос на предоставление 10 гектаров. Будем думать, как это сделать еще более удобным. Здесь мы немного недорабатываем, поэтому взяли себе на заметку», — сказал губернатор.

Он напомнил, что по льготной программе можно бесплатно получить от 10 гектаров земли. Если заявитель будет способен инвестировать в 100, ему одобрят и столько.

Начало у фермеров всегда очень тяжелое. Кто-то должен продать квартиру, но не все такие смелые, чтобы расстаться со всем, что есть, и вложить это в коров или землю. Поэтому мы участвуем, помогаем Андрей Воробьев.

Землю по новой программе предоставляют в короткий срок — за 15 дней. При этом фермер берет на себя обязательства по ее содержанию и введению в оборот.

Ранее стало известно, что площадь доступных участков для проекта «Подмосковные 10 гектаров» увеличат.