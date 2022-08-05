«Прилавки полные, все вкусно». Андрей Воробьев вместе с фермерами открыл фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Традиционный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» развернулся в Подмосковье и собрал на одной площадке фермеров из 54 регионов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что здесь полные не только прилавки, но и парковки. По его словам, сложно представить, сколько всего будет гостей, — минимум 150 тысяч человек.

Подготовка к фестивалю началась давно, ведь это уже одно из центральных летних событий не только в Подмосковье, но и во всей России.

Очень много фермеров — 54 региона. Фермеры готовятся, нарабатывают продукцию, потому что еще одно преимущество этого фестиваля в том, что они уезжают пустыми, с хорошей выручкой. И могут инвестировать дальше Андрей Воробьев.

Гостей ждут свежие авторские продукты — от меда, сыров, молока, хлеба до вин, орехов и сухофруктов. Впервые здесь пройдет мини-фестиваль плова.

«Положительные эмоции — то, что, наверное, сейчас является главной оценкой. Народу будет очень много, потому что мы в 11 часов начали работать — и уже полная парковка. Что будет завтра — сложно представить, но, я думаю, более 150 тысяч человек приедут сюда», — рассказал губернатор Московской области.

По его словам, цены на продукты здесь доступные, программа фестиваля — насыщенная.

Авантюра обернулась успехом

Губернатор Подмосковья вспомнил, как на этапе зарождения фестиваля это казалось авантюрой, ведь такой большой отклик от фермеров со всей России сложно было представить.

«Олег Сирота стал родоначальником этой идеи, которую мы называли авантюрой сначала, а затем она оказалась весьма успешной. Приятно, что люди разных поколений общаются здесь. В чем момент фермерства, в чем его уникальность? В том, что если работают родители, 100% вовлечены дети. И очень часто дети, подрастая, какие-то новации привносят в бизнес родителей», — поделился Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что масштабный фестиваль будут развивать и дальше, делая его лучше с каждым годом.

Мы рады, что прилавки полные — все вкусно. В 2014 году кто-то смеялся, что наш пармезан может быть лучше, чем итальянский. Но когда золотую медаль привезли, вроде как доказали это Андрей Воробьев.

Фестиваль в Истре продлится до 7 августа. Гостей ждут музыка, ярмарки, концерты и деликатесы на любой вкус.