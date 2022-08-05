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    05 августа 2022, 10:16

    Жителям Подмосковья рассказали о способах добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

    Александра Перепечаева

    Минтранс Подмосковья рассказал жителям и гостям региона, как добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» на личном авто или общественном транспорте. Мероприятие пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское в Истре.

    Жителям Подмосковья рассказали о способах добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

    Ежегодный фестиваль соберет рекордное количество фермеров со всей России. Он вновь станет одним из самых масштабных событий Подмосковья. Добраться до места проведения гости смогут на электричках и автобусах от станции Новоиерусалимская.

    Автобусы будут бесплатно возить гостей от станций с 09:00 до 21:00. Также до фестиваля можно будет доехать по 29 регулярным маршрутам — они будут работать в обычном режиме.

    Тем, кто отправится на «Сыр! Пир! Мир!» на своем авто, нужно будет следовать по Новорижскому шоссе и повернуть в сторону деревни Дубровское на 39-м километре от МКАД. Там для гостей оборудовали бесплатную парковку на 4500 мест.

    Жителям Подмосковья рассказали о способах добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 1

    Все дни фестиваля движение на участке дороги Кострово — Фроловское будут регулировать сотрудники ГИБДД. Подробнее узнать о маршрутах можно на сайте Минтранса Подмосковья.

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