Жителям Подмосковья рассказали о способах добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

Минтранс Подмосковья рассказал жителям и гостям региона, как добраться до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» на личном авто или общественном транспорте. Мероприятие пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское в Истре.

Ежегодный фестиваль соберет рекордное количество фермеров со всей России. Он вновь станет одним из самых масштабных событий Подмосковья. Добраться до места проведения гости смогут на электричках и автобусах от станции Новоиерусалимская.

Автобусы будут бесплатно возить гостей от станций с 09:00 до 21:00. Также до фестиваля можно будет доехать по 29 регулярным маршрутам — они будут работать в обычном режиме.

Тем, кто отправится на «Сыр! Пир! Мир!» на своем авто, нужно будет следовать по Новорижскому шоссе и повернуть в сторону деревни Дубровское на 39-м километре от МКАД. Там для гостей оборудовали бесплатную парковку на 4500 мест.

Все дни фестиваля движение на участке дороги Кострово — Фроловское будут регулировать сотрудники ГИБДД. Подробнее узнать о маршрутах можно на сайте Минтранса Подмосковья.

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