Десять километров на велосипеде: в Королеве к сентябрю завершат новый маршрут

К концу этого лета подмосковный Королев станет новым местом притяжения любителей велосипедных прогулок. Сегодня здесь прокладывают единый маршрут, который соединит ряд микрорайонов. Это часть благоустройства Акуловского водоканала, которое завершат уже осенью. Сегодня вице-губернатор региона Наталья Виртуозова проверила преображение этих мест.

К сентябрю велодорожки проложат почти на десять километров. Прокатиться получится через Центральный парк до Акуловского водоканала. Подготовили уже четыре километра, а вскоре вдоль маршрута протянется и лыжня. Получится единое пространство для активного отдыха.

Когда велосипед появляется в современном городе, это верный признак того, что городская среда уютная и комфортная. Наш регион уникален тем, что мы можем предложить прогулки на длинные дистанции в окружении самых разных природных ландшафтов Наталья Виртуозова.

По ее словам, десять километров в Королеве — это не первый и не последний такой проект.

«Будем стремиться к тому, чтобы длинные и живописные трассы появлялись во всех муниципалитетах», — добавила она.

Первый этап благоустройства водоканала выполнили в прошлом году. Появилось свыше 240 опор для освещения, которого никогда здесь не было. Оборудовали 59 камер видеонаблюдения, лавочки, урны и другие архитектурные формы.

Местных жителей беспокоило прохождение велодорожки сквозь Комитетский лес. Они опасались, что здесь вырубят деревья или, например, установят большое количество торговых палаток. Про то, почему волноваться не стоит, во время визита сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Действительно, были опасения на тему того, что вырубят деревья или будет много палаток для продажи шашлыков. Это все не так. На самом деле проект выполнен профессионально и по согласованию с жителями. Здесь будет убрано минимальное количество деревьев — в районе трех-четырех. Никакой речи о крупной вырубке не идет Михаил Хайкин.

По словам министра, этот проект не предусматривает и торговли, нарушающей порядок, принятый в отношении парковых зон. Но все для здорового образа жизни здесь будет, это как минимум новые пешеходные и велодорожки.

В апреле этого года стартовал второй этап благоустройства. Весь проект по преображению центральной части Королева позволит создать единое общественное пространство, включающее Сквер покорителей космоса, Центральный парк, стадион «Вымпел» и не только.

Это очень большой проект. Благоустроим здесь Комитетский лес и территорию вокруг пруда в Юбилейном микрорайоне. Сам проект большой значимости, о котором просили жители Михаил Хайкин.

Он уточнил, что из областного и федерального бюджетов проекту выделили 300 миллионов рублей. Его разработали по программе экономического развития «Точки роста».

В центральной части Акуловского водоканала сделают тротуары, газон, дорожки протяженностью 3,8 километра, установят малые архитектурные формы. Еще преобразят сквер Героев Курсантов и Комитетский лес. Все деревья максимально сохранят. В сентябре в рамках экологической акции запланировали посадить еще 440 хвойных пород.

А чтобы проехаться на велосипеде по Королеву, не понадобится даже свой транспорт — прокаты объединят в одну сеть. Зимой на стадионе «Вымпел» можно будет взять комплект лыж.

Сегодня Акуловский водоканал благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». Основная цель — соединить части города и создать современную инфраструктуру для комфорта жителей. Благодаря благоустройству преобразится заброшенная территория в центре Королева.

В Подмосковье сегодня ведут активное благоустройство. Главная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и комфортные набережные.