Отходы начнут превращать в энергию в Подмосковье в 2022 году

До конца 2020 года начнется проектирование мини-ТЭЦ, завершить строительство планируют в середине 2022 года.

«Сегодня мы с нашими стратегическими партнерами подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит нам приступить к реализации создания энергоцентров на территории Московской области. Цель этого проекта — это вопросы переработки и утилизации отходов, которые образуются на наших КПО, прошедших переработку и используемых при создании топлива для этих энергоцентров, и, как следствие, уменьшение захоронения на наших комплексах по переработке отходов», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Для производства топлива будут использовать отходы для вторичного сырья — резину, дерево, бумагу, картон, кожу, синтетические волокна, пластик, полимеры и другие материалы. На первых этапах эти фракции будут поставлять с КПО «Экоград» в Зарайске и КПО «Прогресс» в Рошале.

Получение альтернативной энергии и тепла в дальнейшем скажется на тарифной политике коммунальных услуг для жителей, где будут расположены данные объекты. Как минимум речь идет о долгосрочной фиксации тарифа на горячее водоснабжение и отопление. Но в ходе дальнейшей работы планируется привести тарифы к снижению Антон Велиховский министр ЖКХ Подмосковья.

Анализ действующих в Московской области КПО позволил подробно изучить морфологию бытовых отходов и подготовить предпроектные решения по созданию мини-ТЭЦ с применением технологии газификации топлива (WtE). Она характеризуется чрезвычайно низкими выбросами по сравнению с другими технологиями энергетической утилизации и направлена на переход к нулевому захоронению отходов.

В финансировании проекта примет участие компания «ФТ-капитал», а также факторинговая онлайн-платформа GetFinance. Партнером по производству оборудования для энергетической утилизации станет Объединенный центр энергоэффективных технологий, являющийся резидентом ОЭЗ «Дубна».

В Подмосковье работают восемь комплексов по переработке отходов. Мощность на предприятиях составляет 2,5 миллиона тонн в год. За прошедшие семь лет в регионе закрыли 29 объектов по обращению с отходами старого формата. Оставшиеся мусорные полигоны будут закрыты или преобразованы в КПО до конца года.