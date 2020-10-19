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    19 октября 2020, 17:19

    Полтора десятка «футбольных полей» мусора отсортировали на КПО «Юг» в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина

    На подмосковном комплексе переработки отходов «Юг» отсортировали 15 «футбольных полей» мусора за год. Он работал круглосуточно с самого начала — его запустили прошлой осенью. Если провести еще одно сравнение, то за прошедшие месяцы здесь приняли отходы, весившие как девять тысяч вагонов метро.
    Полтора десятка «футбольных полей» мусора отсортировали на КПО «Юг» в Подмосковье за год

    Мусор на КПО «Юг» сортировали даже в условиях карантина. Для этого работу скорректировали так, чтобы обеспечить социальную дистанцию между сотрудниками и дезинфекцию помещений.

    Комплекс переработки отходов компании «РТ-Инвест» находится в Коломенском округе. Год назад старт его работе дал губернатор региона Андрей Воробьев.

    Эта площадка стала первой в Подмосковье, предназначенной для сортировки твердых коммунальных отходов. Когда современный комплекс заработал на всю свою мощность, полигон «Воловичи» закрыли.

    Каждый день этот КПО сортирует свыше 800 тонн мусора, а за год осилил 270 тысяч тонн. Когда его открыли, сюда стали поступать отходы из Коломны и соседних районов.

    Снижение вреда природе

    Как сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, переработка мусора — один из самых эффективных способов для снижения нагрузки на окружающую среду.

    Функционал наших комплексов расширится. Мы построим собственные предприятия для переработки пластиковых отходов в гранулы, которые не будут уступать первичному сырью по качеству

    Андрей Шипелов.

    Например, он уточнил, что в планах — переработка до 200 тысяч тонн полимеров в год. Все это, по словам Шипелова, станет «еще одним шагом к цели — максимальному рециклингу и нулевому захоронению».

    Современный комплекс «Юг» смог обеспечить работой более 450 подмосковных специалистов, из которых 80% — местные жители.

    Темпы мусорной реформы

    За прошедший год компания «РТ-Инвест» открыла три комплекса в Коломне, Сергиевом Посаде и Кашире. КПО «Храброво» сдадут в эксплуатацию до конца 2020-го.

    Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

    Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.