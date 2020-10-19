Полтора десятка «футбольных полей» мусора отсортировали на КПО «Юг» в Подмосковье за год

Мусор на КПО «Юг» сортировали даже в условиях карантина. Для этого работу скорректировали так, чтобы обеспечить социальную дистанцию между сотрудниками и дезинфекцию помещений.

Комплекс переработки отходов компании «РТ-Инвест» находится в Коломенском округе. Год назад старт его работе дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Эта площадка стала первой в Подмосковье, предназначенной для сортировки твердых коммунальных отходов. Когда современный комплекс заработал на всю свою мощность, полигон «Воловичи» закрыли.

Каждый день этот КПО сортирует свыше 800 тонн мусора, а за год осилил 270 тысяч тонн. Когда его открыли, сюда стали поступать отходы из Коломны и соседних районов.

Снижение вреда природе

Как сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, переработка мусора — один из самых эффективных способов для снижения нагрузки на окружающую среду.

Функционал наших комплексов расширится. Мы построим собственные предприятия для переработки пластиковых отходов в гранулы, которые не будут уступать первичному сырью по качеству Андрей Шипелов.

Например, он уточнил, что в планах — переработка до 200 тысяч тонн полимеров в год. Все это, по словам Шипелова, станет «еще одним шагом к цели — максимальному рециклингу и нулевому захоронению».

Современный комплекс «Юг» смог обеспечить работой более 450 подмосковных специалистов, из которых 80% — местные жители.

Темпы мусорной реформы

За прошедший год компания «РТ-Инвест» открыла три комплекса в Коломне, Сергиевом Посаде и Кашире. КПО «Храброво» сдадут в эксплуатацию до конца 2020-го.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.