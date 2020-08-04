facebook_pixel
    04 августа 2020, 15:25

    Восемь современных КПО открыли в Подмосковье за 1,5 года

    Дарья Бунякова

    Сразу восемь современных комплексов по переработке отходов (КПО) ввели в работу за 1,5 года в Подмосковье. Всего в регионе бороться с мусором будут 15 таких комплексов.

    Комплексы уже появились в Зарайске, Рошале, Коломне, Егорьевске и других городских округах. Мощность переработки на предприятиях составляет 2,5 миллиона тонн в год.

    Восемь современных КПО открыли в Подмосковье за 1,5 года | Изображение 1

    Для строительства современных комплексов привлекли 20 миллиардов рублей частных инвестиций. В скором времени откроют еще семь КПО. Сначала работы проведут в Можайске и Солнечногорске, а затем в Клину, Кашире, Коломне, Егорьевске и Сергиевом Посаде. В итоге жители получат восемь тысяч рабочих мест.

    Кроме того, в Московской области за прошедшие семь лет закрыли 29 городских свалок. Всего их было 39. За 2020 год будут закрыты или преобразованы в КПО все остальные полигоны.

    Восемь современных КПО открыли в Подмосковье за 1,5 года | Изображение 2

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что борьба со свалками — одно из важнейших направлений работы подмосковных властей. Регион продолжает активно действовать, чтобы полигонов больше не было.

    Новости SMI.FM