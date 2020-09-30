Шесть полигонов ТКО закроют в Московской области до конца года

В Подмосковье в этом году закрыли два мусорных полигона. Еще шесть закроют до конца года. А два преобразуют в комплексы по переработке отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«За пять лет у нас закрыто 29 объектов по обращению с отходами старого формата. В 2020 запланированы к закрытию десять полигонов. Два уже закрыты, шесть будут закрыты, еще два будут переформатированы в новые КПО», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов.

Сейчас в регионе работают восемь комплексов по переработке отходов. Их оснастили современным оборудованием и при переработке используют новые технологии. Всего в Подмосковье бороться с мусором будут 15 таких комплексов.

КПО уже появились в Зарайске, Рошале, Коломне, Егорьевске и других городских округах. Мощность переработки на предприятиях составляет 2,5 миллиона тонн в год.