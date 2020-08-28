Новый маршрут до станции метро «Ховрино» запустят в Химках с 1 сентября

Жители смогут доехать до метро всего за 40 минут, а к концу года после открытия путепровода через Ленинградское шоссе время в пути составит 30 минут.

«На время строительства перехода жители смогут добираться от ЖК „Солнечная система“ и „Две столицы“ до станции метро „Ховрино“ на новом автобусном маршруте № 1274к, который начнет работать с 1 сентября. Автобусы будут ездить с интервалом 10 минут, а стоимость проезда составит 50 рублей», — сообщила Анна Кротова.

Сейчас для жителей жилых комплексов функционируют два автобусных маршрута до ж/д станции Химки и ТЦ «Мега» с интервалом движения 10-30 минут. Это маршрут № 14, который работает по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, и маршрут № 16к.

Напомним, к осени 2021 года рядом с жилыми комплексами через Октябрьскую железную дорогу будет построен надземный пешеходный переход. Его возведут по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. На время строительства жители смогут добираться до станции метро на новом маршруте № 1274к. Переход будет обустроен двумя лифтами для маломобильных групп населения и будет отвечать всем требованиям безопасности.