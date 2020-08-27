Современный и безопасный. Надземный переход соединит две части Химок

В городском округе Химки к осени следующего года построят новый переход над железной дорогой. Он будет находиться около двух жилых комплексов — «Две столицы» и «Солнечная система». О его строительстве рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Надземный переход над железнодорожными путями необходим для жителей Химок. Сейчас они буквально отрезаны от другой части города. Но совсем скоро ситуация изменится.

«Перехода, к сожалению, нет. Большой микрорайон сдан. Сейчас мы приняли решение, я дал команду, чтобы к концу следующего года автоматизированный, капитальный пешеходный переход был построен», — сказал Воробьев.

Эскиз моста. Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на участке идут предпроектные работы. Недавно на путях ликвидировали несанкционированный переход — в прошлом году в этом месте погибли четыре человека.

«Поручение принято. Мы приступаем к проектированию. Закончим его в этом году и со следующего, наверное где-то с февраля, начнем стройку», — отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Новый переход оснастят лифтом на обеих сторонах железной дороги. Длина постройки — 100 метров. Проектировщики предусматривают развитие путей под линию МЦД.

«Запускаем МЦД, новый подвижной состав, частота сообщений увеличивается. Это то, что мы мы делаем вместе с правительством России, Москвой, РЖД, — добавил Воробьев. — Это невидимая работа, но ключевое — продолжить дополнительные пути. Чтобы частота, интервал были минимальными в час-пик».

Для жителей комплексов «Две столицы» и «Солнечная система» организовали новый автобусный маршрут — № 1274к. Он заработает уже 1 сентября. Благодаря ему жители смогут добраться до метро «Ховрино» за 40 минут. А самое главное — больше не придется переходить через пути и рисковать жизнью.

А к концу года в Химках откроют путепровод через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки. Время в пути сократится до 30 минут.