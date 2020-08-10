Губернатор Подмосковья поручил разобраться в ситуации с ж/д переходом в Химках в кратчайшие сроки

«Выезжайте на место и разберитесь в ситуации. Мы не можем подвергать опасности людей, но мы также должны обеспечить комфортное проживание для каждого нашего жителя. Поэтому важно разъяснить людям, что несанкционированный переход — это опасно. Поручаю вам выработать решение проблемы в кратчайшие сроки», — сказал Андрей Воробьев.

В 2019 году из-за несанкционированного перехода ж/д путей здесь погибли четыре человека. В 2020 году смертность на всем Октябрьском направлении МЖД выросла в 3 раза до 12 погибших. За последние два года жители ближайших домов у станции Новые Химки 26 раз ломали установленное ограждение.

Для обеспечения прямой транспортной связи от жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы» до метро Ховрино 14 сентября запустят новый автобусный маршрут, который позволит добираться до метро за 40 минут, минуя переход через железнодорожные пути. А к концу этого года, после запуска путепровода через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки, время в пути на автобусе сократится до 30 минут.