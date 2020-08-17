Новый пешеходный переход над железнодорожными путями построят в Химках

В городском округе Химки к осени 2021 года построят новый надземный разноуровневый пешеходный переход. Он будет находиться над железнодорожными путями около жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система», сообщили в областном Министерстве транспорта.

Начать строительство поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на участке пока идут предпроектные работы. Проект перехода завершат к концу этого года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, сооружение будет отвечать всем запросам граждан — его обустроят двумя лифтами для маломобильных групп населения.

«На время строительства перехода жители смогут добираться от ЖК „Солнечная система“ и „Две столицы“ до станции метро „Ховрино“ на новом автобусном маршруте № 1274к, который начнет работать с 14 сентября. До метро можно будет добраться за 40 минут, минуя переход через железную дорогу», — рассказал Гержик.

Так, время в пути на автобусе сократится до 30 минут к концу года. Тогда будет запущен путепровод через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки, строительство которого ведется властями Подмосковья.

Ранее в целях безопасности на этом участке был ликвидирован несанкционированный переход через железнодорожные пути, по которым жители ходили к автобусным маршрутам до станции метро «Ховрино» и торговым центрам. Только в прошлом году в этом месте погибли четыре человека.