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    15 июня 2021, 18:09

    Уникальная пекарня появилась в Зарайске. Гостей научат готовить медовую коврижку

    Анастасия Аброськина, Екатерина Малашенко

    Уникальную пекарню открыли в Зарайске. Гости могут не только попробовать знаменитую медовую коврижку, но и испечь ее своими руками. Даже выбор ингредиентов для лакомства останется за посетителем.

    Уникальная пекарня появилась в Зарайске. Гостей научат готовить медовую коврижку | Изображение 1

    Это часть проекта «Зарайский замес». С его автором, Галиной Спиридоновой, встретилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

    В новой пекарне всех желающих ждут на кулинарный мастер-класс. Готовить будут коврижку. Это гастрономический бренд подмосковного Зарайска.

    Место, предлагающее жителям создать особенное лакомство, разместилось в доме позапрошлого века постройки. Сегодня оно на реставрации, но внутри уже кипит жизнь.

    Здесь есть даже карта с указанием того, как и какие специи в Зарайск привозили заморские купцы.

    Уникальная пекарня появилась в Зарайске. Гостей научат готовить медовую коврижку | Изображение 2

    «Я вообще географ-биолог. Долгое время — 30 лет — во мне эти география и биология сидели спящими», — поделилась Галина.

    В составе теста традиционной коврижки — мука, мед, специи, растительное масло. При этом мастер-классы — лишь начало. Автор уже запланировал создать музей зарайской коврижки.

    Главный результат такой работы — в Зарайск возвращается бизнес. Вот еще год назад мы и думать не могли, что в этих двух заброшенных зданиях появится малый бизнес

    Наталья Виртуозова.

    Развитие экономики и есть залог возрождения малого города. Буквально в прошлом году в округе заново отстроили главную площадь. И не только для красоты, ведь, чтобы пришел бизнес, нужна инфраструктура.

    Уникальная пекарня появилась в Зарайске. Гостей научат готовить медовую коврижку | Изображение 3

    А чтобы приезжали люди, важно благоустройство. Например, вскоре на Октябрьской улице в Зарайске развернется розовая аллея. Цветы высадят в несколько рядов.

    Вскоре и тот самый дом позапрошлого века постройки вернет свой первоначальный облик. Пекарню разместили по адресу: Зарайск, улица Советская, дом № 4/7.