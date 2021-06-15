Уникальная пекарня появилась в Зарайске. Гостей научат готовить медовую коврижку

Уникальную пекарню открыли в Зарайске. Гости могут не только попробовать знаменитую медовую коврижку, но и испечь ее своими руками. Даже выбор ингредиентов для лакомства останется за посетителем.

Это часть проекта «Зарайский замес». С его автором, Галиной Спиридоновой, встретилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

В новой пекарне всех желающих ждут на кулинарный мастер-класс. Готовить будут коврижку. Это гастрономический бренд подмосковного Зарайска.

Место, предлагающее жителям создать особенное лакомство, разместилось в доме позапрошлого века постройки. Сегодня оно на реставрации, но внутри уже кипит жизнь.

Здесь есть даже карта с указанием того, как и какие специи в Зарайск привозили заморские купцы.

«Я вообще географ-биолог. Долгое время — 30 лет — во мне эти география и биология сидели спящими», — поделилась Галина.

В составе теста традиционной коврижки — мука, мед, специи, растительное масло. При этом мастер-классы — лишь начало. Автор уже запланировал создать музей зарайской коврижки.

Главный результат такой работы — в Зарайск возвращается бизнес. Вот еще год назад мы и думать не могли, что в этих двух заброшенных зданиях появится малый бизнес Наталья Виртуозова.

Развитие экономики и есть залог возрождения малого города. Буквально в прошлом году в округе заново отстроили главную площадь. И не только для красоты, ведь, чтобы пришел бизнес, нужна инфраструктура.

А чтобы приезжали люди, важно благоустройство. Например, вскоре на Октябрьской улице в Зарайске развернется розовая аллея. Цветы высадят в несколько рядов.

Вскоре и тот самый дом позапрошлого века постройки вернет свой первоначальный облик. Пекарню разместили по адресу: Зарайск, улица Советская, дом № 4/7.