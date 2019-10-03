Зарайск предложили включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Зарайск может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У города для этого есть все шансы. Атмосфера, история, интересные музеи и удивительные археологические находки делают его по-настоящему уникальным. Поэтому депутат Госдумы Вячеслав Фетисов решил обратиться в ЮНЕСКО, чтобы подмосковный город вошел в список Всемирного наследия.

«Во-первых, это международный статус. Во-вторых, это возможность, так скажем, включиться в этот почетный список, перечень. Ну для этого у меня есть возможность, как посла ЮНЕСКО по спорту и посла ООН по туризму, как раз наши эти общие желания, я надеюсь, продвигать», — сказал Фетисов «360».

Он отметил, что у Зарайска хороший шанс стать объектом Всемирного наследия. Фетисов был в городе 2 октября впервые.

«Я в восторге, первый раз вчера оказался в Зарайске — там есть все для того, чтобы стать главным местом в России, чтобы туда поехал наш турист. Я считаю, что молодежь и дети обязаны увидеть это замечательное место», — поделился депутат.

Зарайский кремль

Фетисов ощутил в Зарайске «фантастическую атмосферу», которая сохранилась еще с древних времен.

«Я просто влюбился в экспонаты музея и во все, что там было представлено. Могу сказать, что я много где бывал, много что видел, но я вчера был в восторге от Зарайска. И, мне кажется, надо сделать все необходимое, чтобы не навредить: провести реконструкцию, благоустройство. Мы обязаны сохранить неприкосновенность и все, что связано с историей», — продолжил он.

Фетисов напомнил, что именно в этом городе нашли останки мамонтов. Кроме того, специалисты продолжают раскопки, которые помогают восстановить события, происходившие на этой земле 30 тысяч лет назад.

«В таком небольшом компактном городе очень наглядно можно продемонстрировать, где зародилась цивилизация, откуда пошла культура, наверное, нам очень поможет идентифицировать как нацию. Сегодня уравниваемся все за счет гаджетов, каких-то общих стандартов, на самом деле наша сила в нашей исключительности», — подчеркнул он.

Сейчас необходимо предпринять все возможное, чтобы сделать Зарайск местом достояния мировой цивилизации, уверен Фетисов. Именно поэтому депутат обратился в ЮНЕСКО, чтобы город включили в список Всемирного наследия.

«Наша задача — не испортить этот колорит, максимально сохранить историю этого города. Общими усилиями мы сумеем скоординировать, все сделаем для того, чтобы памятник Зарайска с окружностями, со всеми прилегающими территориями стал общим достоянием всего человечества», — заключил он.