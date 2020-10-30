Почти 20 торговых марок представят Подмосковье на конкурсе «Вкусы России»

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. По его словам, участие примут самые успешные торговые марки продуктов Подмосковья.

Они знамениты, популярны не только у нас, но и в других регионах страны и за ее пределами. Всего планируют заявиться 17 предприятий Андрей Разин.

Среди них, например, фирмы «Луховицкий огурец», «Егорьевский мед», «Коломенская пастила», «Коврижка Посадская», «Зарайские мясные деликатесы», «Дмитровский картофель» и многие другие.

Заявки примут до 9 ноября. Позже откроют народное голосование — жители России смогут поддержать любимый продукт или свой регион. Оно продлится с 19 ноября по 2 декабря.

И в последний месяц года экспертная комиссия определит имена победителей. Затем в России создадут масштабную карту вкусов, а Минсельхоз запустит программу комплексной поддержки. Она поможет отечественным продуктам питания выйти на новый уровень.