Зарайск стал одной из туристических жемчужин Подмосковья. Вот как изменился город

Проект благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, организованном по поручению президента. На выделенное финансирование здесь оборудовали пляж с детской зоной отдыха, появились пирсы, смотровая площадка и лодочная станция. Как преображается городской округ, сегодня оценили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Зарайск — очень хороший пример реализации президентской программы по поддержке и восстановлению малых исторических городов. Это один из старейших городов Подмосковья и России, и заслуживает, чтобы именно на его восстановление в историческом виде и на его развитие с современной точки зрения были направлены средства президентских грантов и правительственных программ, которые предусмотрены для этих задач», — сказал Игорь Щеголев.

В 2018 году Зарайск уже побеждал в конкурсе по созданию комфортной городской среды, благодаря чему благоустроили площадь Торговых рядов и улицу Красноармейскую.

Город обретает второе дыхание, новую жизнь, впереди — еще много дел и планов. После их завершения Зарайск превратится в одну из туристических жемчужин не только Центральной России, но и всей нашей страны Игорь Щеголев полномочный представитель президента РФ в ЦФО

Вице-губернатор Подмосковья поблагодарила Игоря Щеголева за внимание и отметила, что для региона очень важна федеральная поддержка таких городов, как Серпухов, Зарайск, Клин.

Я часто бываю в Зарайске, 9 лет назад это был другой город. Местные жители верят: после возвращения губернатором Московской области иконы Николы Зарайского в город вернулась жизнь. За благоустройством приходят кафе, за кафе приходят туристы, а за туристами — экономика Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья

Игорь Щеголев и Наталья Виртуозова побывали в музее-заповеднике «Зарайский кремль», посетили Детскую школу искусств имени А. С. Голубкиной, дом-музей имени Голубкиной. Делегация не обошла стороной еще одну уникальную достопримечательность Зарайска — водонапорную башню, со смотровой площадки которой открывается панорама города.