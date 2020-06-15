«Не допускать бездушных отписок». Подмосковье благоустроят с учетом обращений жителей

Пришло лето, и после снятия ограничений в регионе ускорили темпы его преображения. Еще 9 июня на заседании областного правительства Андрей Воробьев распорядился, чтобы «красные зоны» максимально устранили к пятнице. Для этого губернатор отправил зампредов и министров решать проблемы на местах.

«В летние месяцы Подмосковье всегда имеет особую специфику. Большое количество людей приезжают к нам в Подмосковье, и все системы жизнеобеспечения у нас должны быть на высоком комфортном уровне. В последнее время мы уже очень активно проводим работу по благоустройству, по наведению порядка», — сказал Воробьев.

Сегодня он подчеркнул: теперь основная задача — ответить на жалобу каждого жителя. По его словам, министры качественно провели работу на местах, а результативность покажут время и дальнейшие действия.

Мы должны посмотреть, как вместе с главами вы проконтролируете выполнение всех тех красных зон, всех тех проблем, о которых нам пишут, говорят жители. Для нас это является безусловным приоритетом, поэтому прошу вас те территории, которые вы посетили, держать в поле зрения, помогать главам, чтобы добиться максимально положительного результата Андрей Воробьев.

Отдельно Андрей Воробьев отметил: благоустройство важно для любого человека. Задача властей — чутко взаимодействовать с жителями и с центрами управления регионом, куда поступают жалобы. Сам губернатор тоже провел инспекцию в четверг. Он посетил Воскресенск.

«Задача главная наша — работать так на уровне регионального и муниципального центров управления, чтобы не допускать ни отписок, ни повторов бездушных», — сказал он.

Во время поездки в Воскресенск Андрей Воробьев пообщался с жителями, которые оставляли жалобы на портале «Добродел».

Также губернатор пообщался с главным врачом Воскресенской районной больницы № 2. Она первой приняла на себя удар в пик пандемии. Андрей Воробьев поблагодарил медиков за нелегкий труд.