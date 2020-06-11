«Провести лето с душой». В Воскресенске преобразили усадебный парк «Кривякино»

Усадебный парк «Кривякино» масштабно благоустроили в подмосковном Воскресенске. Теперь это современная зона отдыха, созданная с сохранением ее исторической уникальности. Губернатор проверил, как преобразилось общественное пространство.

Сама концепция проекта поддерживает статус усадебного парка ХIХ века. Он занимает участок площадью 20,1 гектара. Старт его преображению дали в прошлом году.

Выдающееся и легендарное место. Спасибо Министерству культуры — в свое время они вернули усадьбу. И за год мы навели такую красоту. Не побоюсь этого слова — жители в восторге. Завтра парк начнет работать. Здесь можно отдохнуть, покушать. И здесь, как мне сказали, 40 видов птиц. Очень важно летний сезон провести нам, что называется, с душой Андрей Воробьев.

А сама дворянская усадьба «Кривякино» — это постройка конца XVIII — начала XIX веков. Она находится на возвышенном левом берегу реки, в черте Воскресенска.

Когда парк стали облагораживать, там отреставрировали каскад прудов с очисткой дна и берегов. По всей территории протянули пешеходные маршруты. Создали и амфитеатр на склоне, сцену с танцевальной площадкой, игровую зону для детей.

Появилась павильоны-кафе, качели, пространства для выставок и мастер-классов прямо под открытым небом. Здесь обустроили площадь с фонтаном, струи которого бьют из-под земли.

И диалог с жителями

Во вторник, 9 июня, Андрей Воробьев дал поручение зампредам и министрам правительства Подмосковья лично отправиться в округа и отработать вопросы хозяйственной повестки. А значит, пообщаться с жителями о ремонте ям, подъездов и не только. И сам он приехал сегодня с инспекцией в Воскресенск.

Все министры, все руководители регионального уровня сегодня работают на территориях, в городах. Мы возвращаемся к нормальной жизни. И очень важно было все жалобы, обращения, беспокойства услышать. Все то, что актуально сейчас для нормальной жизни, у нас должно соответствовать самым высоким стандартам Андрей Воробьев.

Во время поездки в Воскресенск Андрей Воробьев пообщался с жителями, которые оставляли жалобы на портале «Добродел».

Так, одна из жалоб коснулась двора вблизи дома № 17 по улице Менделеева. Местная жительница Ольга Максимова сообщила, что на территории не убирали борщевик. Сейчас его вырубили. Обсудили и другие темы.

«Традиционные вопросы. Это ЖКХ, борщевик, подъезды, работа управляющих компаний, когда маленькие автобусы поменяем на большие… Все то, что сопровождает наших жителей, они и задают. Дальше хотелось бы жителям, чтобы парк расширялся, чтобы ЗАГС здесь появился… Бытовые вопросы. Наша задача — на них ответить. Решить их», — сказал губернатор.

Сегодня Воробьев пообщался и с главным врачом Воскресенской районной больницы № 2. Она первой приняла на себя удар в пик пандемии. Андрей Воробьев поблагодарил медиков за нелегкий труд.

Учреждение поэтапно откроет приемы по узким направлениям. Воскресенская больница уже освободила от пациентов одно из двух инфекционных отделений. А после дезинфекции и полной проверки оно возобновит плановые осмотры пациентов.