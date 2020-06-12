Инспекции по жалобам жителей. Губернатор и министры Подмосковья проверили работу городских округов

«Выбирайтесь из кабинетов» — так обратился к областным министрам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании в минувший вторник. Он заявил, что всему правительству пора отправиться в муниципалитеты, чтобы помочь в решении проблем, на которые жалуются жители. Сам Андрей Воробьев отправился в городской округ Воскресенск.

Больница после пандемии

Ситуация с коронавирусом в Московской области пошла на спад. Больницы, которые принимали зараженных пациентов, начинают возвращаться к своей обычной работе.

В инфекционном отделении Воскресенской районной больницы № 2 пока остаются пациенты с COVID-19 и продолжают привозить новых заболевших.

С врачами и руководством больницы встретился губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил медиков за работу и спасение людей. «Ваша клиника первой на себя удар взяла. В самый пик пандемии, врачи спасали жизни», — отметил он.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«За все это время вы спасли 35 тысяч жизней. Всей вашей команде большое спасибо», — обратился Андрей Воробьев к медикам.

Здесь уже начали работать и остальные отделения. Только пациентов принимают по новым правилам: войти можно только в перчатках и масках с обязательной проверкой температуры при входе.

Перезагрузка «Кривякино»

Расположенный в центре городского округа Воскресенск музей-усадьба «Кривякино» место историческое. Здание усадьбы здесь появилось во второй половине XVIII века. В День России, 12 июня парк откроется после работ по благоустройству, которые продолжались целый год.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы здесь навели такую красоту. Не побоюсь этого слова, жители в восторге. Завтра парк начнет работать, здесь можно отдохнуть, покушать. Здесь, как мне сказали, 40 видов птиц. Очень важно летний сезон провести нам, что называется, с душой», — отметил он.

Для жителей Воскресенска «Кривякино» станет знаковым местом, куда можно приводить гостей и туристов. Единый пешеходный маршрут, детская игровая площадка, сцена для показа спектаклей — все это появилось после проведенных работ.

Кроме того на площади появился фонтан, который бьет прямо из-под земли. Здесь же в классический ансамбль парка вписали павильоны. Там разместят кафе и площадки для мастер-классов.

Ликвидация ям Электрогорска

Жители городского округа Электрогорск давно жаловались на ямы во дворах своих домов. Проверить, как идет работа по их ликвидации в муниципалитет приехал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ходе своей инспекции он выяснил, что на дорогах городского округа остались 160 ям, а количество выбоин во дворах составило полсотни.

Источник фото: телеканал «360»

«Муниципальным службам необходимо усилить работу по ямочному ремонту. Все ямы надо устранить до 18 июня», — дал задание министр. Он уточнил, что за выполнение работ проследит Служба инспекции автодорог.

Также министр отметил, что на всех магистралях нужно восстановить разметку. Особенно пешеходные переходы. Большая часть дорожной сети Электрогорска нареканий у министра не вызвала. В ближайшее время завершатся работы на дорогах СМУ-3 и улице Калинина. Они вошли в программу ремонта по итогам голосования на «Доброделе».

Также Алексей Гержик посетил стройку школы на улице Чкалова. Новое учебное заведение сдадут в следующем году. Там будут учиться 550 школьников. Для того, чтобы дети могли спокойно приходить на занятия, к школе построят дорогу.

Жалобы в Пушкинском округе взяли под контроль

С жителями Пушкинского городского округа встретился министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев. Вместе с главой муниципалитета Михаилом Перцевым он внимательно выслушал жалобы местных жителей и пообещал взять их под личный контроль.

«Благодаря обращениям местных жителей нам удается яснее увидеть проблемные зоны этого округа. Они есть, и нам вместе с администрацией предстоит найти решение этих проблем», — заявил министр.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В частности он отметил амбулаторию в микрорайоне поселка Зеленоградский. Зданию требуется внутренняя отделка и оснащение.

На набережной реки Серебрянки после подтопления обрушился склон. Владимир Локтев обратил на это внимание главы муниципалитета. «Думаю, все, что было порушено, сотрудники администрации Пушкинского округа восстановят в ближайшее время», — отметил министр.

Еще одним важным вопросом стала реконструкция водно-спортивной базы. Сейчас по ней разрабатывается проект, после чего станет понятно, будут ее ремонтировать или строить на ее месте новый объект.

Восход без магазина и Сереберяные пруды без борщевика

Роспотребнадзор нашел нарушения в пищеблоках школы городского округа Восход, а местные жители уже давно жаловались на то, что у них в поселке нет продуктового магазина. Это бывший военный городок, где сегодня живут 1835 человек. Для помощи жителям и решения вопросов туда приехал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

После его визита в школу все нарушения тут же устранили. Кроме того, определили план работы, чтобы ученики начальных классов получали бесплатное питание. Министр пообещал, что обязательно поможет с открытием продуктового магазина.

Следующей точкой, куда отправился Андрей Разин стал городской округ Серебряные пруды. Министр осмотрел, в каком состоянии находятся дворы жилых домов, в том числе детские площадки. После чего он отправился инспектировать школы. В учебном заведении поселка Глубоковский в столовой не оказалось сантехнического оборудования. Его пообещали скоро установить.

Источник фото: телеканал «360»

«По школьным столовым незначительные замечания. Главное, чтобы все эти недочеты были приняты во внимание и устранены к началу учебного года», — отметил министр. Еще один момент, которому Андрей Разин уделил внимание, стало уничтожение борщевика. По этому вопросу округ сделал все отлично.

«Серебряные Пруды одни из первых в регионе завершили первичную обработку земель от борщевика и провели все необходимые работы по уничтожению сорняка, пока молодая поросль не набрала силу. В округе по борщевику на сегодняшний день выполнение на 100%», — похвалил Андрей Разин.

Расширение школы в Люберцах и дороги Реутова

Строительная отрасль стала одной из первых, которая вернулась к работе после первого снятия ограничений в Московской области. Жители городского округа Люберцы очень ждут, когда закончится строительство пристройки в школе №45. Новое здание позволит обеспечить 200 дополнительных мест. Как пояснила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сейчас в школу ходят 1000 учеников, хотя здание рассчитано на 800 человек.

Источник фото: телеканал «360»

«При этом здесь мы видим, вокруг новая застройка. То есть в ближайшее время сюда заселятся люди, и школа будет переполнена еще больше. Поэтому было принято решение сделать эту пристройку», — рассказала она. Туда перейдут кухня и столовая из старого здания, а из освободившихся помещений сделают классы.

После Люберец Ирина Каклюгина отправилась в Реутов. Жители пожаловались на пробоины в асфальте на дорогах и дворах. Ремонт дорог остановили на время ограничения.

«Благоустройство сейчас идет полным ходом, ямы, которые есть на дорогах, заделываются. По заверениям главы, эта работа будет завершена до конца этой недели, а до конца июля во всех дворах заделают все ямы», — подвела итог инспекции министр образования Подмосковья.

Школьные столовые и экология Богородского округа

С инспекцией школ в Богородский городской округ приехал заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин. Он потребовал разобраться с вентиляцией в пищеблоке школы № 21, где на стенах вырос грибок. В школе № 5 он отметил, что надо отремонтировать холл столовой. В Ногинске министр проверил дезинфекцию подъездов.

Не обошел он своим вниманием и экологическую ситуацию в округе. Количество жалоб от жителей Тимохова на состояние после закрытия полигона сократилось в десятки раз. Но пока еще они есть.

«Мы понимаем, что основной источник запаха — это не полигон, а два блока очистных сооружений в Тимохово и Обухово С администрацией есть дорожные карты о приведении очистных сооружений в надлежащее состояние», — поделился он.

По итогам проверки министр отметил, что в целом ничего критического в городском округе нет, но по ряду вопросов он бы поставил удовлетворительно, но не хорошо.

Проблемы Красногорска

Городской округ Красногорск по итогам второго квартал получил более трех тысяч жалоб от местных жителей. Чаще всего они просили помочь с ЖКХ, дворами и дорогами. При этом пятая часть всех запросов, которые приходили в местный Центр управления регионом, возвращались на повторную обработку. Разобраться в причина в округ прибыл министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар

«Цель визита — разобраться в причинах отставания, провести необходимое обучение и помочь коллегам устранить выявленные нарушения», — заявил он. По словам министра, в ходе предварительной оценки он выявил неэффективно выстроенную систему контроля за решением проблем, на которые жаловались жители.

«Нет должного внимания качеству ответов, что приводит к росту повторных жалоб. Либо проблема не решается и переносится срок исполнения. Это также недопустимо», — рассказал Максим Рымар. Он пояснил, что задача не подготовить ответ, а решить проблему. Он пообещал, что в ближайшее время красногорский ЦУР ознакомят с практиками других округов, так что положительный результат появится в ближайшее время.