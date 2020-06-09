Время выходить из кабинетов. Губернатор отправил зампредов и министров решать проблемы на местах. Сам он тоже поедет

Члены правительства Московской области на местах займутся решением вопросов с ремонтом ям и подъездов. Все работы нужно закончить до пятницы. Такое поручение дал чиновникам губернатор Андрей Воробьев. Сам он тоже проследит за работами на местах.

Он подчеркнул, что до 12 июня нужно найти решения и провести работы по ремонту подъездов, устранению ям на дорогах и благоустройству.

«Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все „красные зоны“, которые звучали на сегодняшнем заседании, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду», — заявил губернатор Андрей Воробьев.

В ходе заседания правительства губернатор заявил, что руководители муниципальных образований должны следить за состоянием территорий и не допускать, чтобы там скапливались грязь и мусор.

В частности, Андрей Воробьев отметил, что на въезде в Краснознаменск стоит старый ржавый забор, а набережную реки Серебрянки в Пушкинском округе нужно очистить от грязи.

«Если главы не замечают каких-то проблем, нужно обратить их внимание», — заявил глава региона и подчеркнул, что чисто и опрятно должно быть везде.

Андрей Воробьев отметил, что следить за содержанием и качеством благоустройства территорий в подмосковных округах будет Госадмтехнадзор. Но основные проблемы помогут решить члены правительства и губернатор.