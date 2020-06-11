«Сбивались с ног, чтобы спасти». Больница Воскресенска поэтапно снизит госпитализацию людей с COVID-19

Сейчас больницы и поликлиники Подмосковья поэтапно возобновляют плановые приемы. Но коронавирус еще не отступил. Медики по-прежнему борются за жизни людей. Губернатор пообщался с главным врачом Воскресенской районной больницы № 2. Она первой взяла на себя удар в пик пандемии.

Здесь создали два инфекционных отделения, подготовленных к приему пациентов с коронавирусом. Они поступают до сих пор. Ранее для лечения купили 14 аппаратов ИВЛ. Андрей Воробьев поблагодарил коллектив за непростой труд.

Эта инфекционная клиника первая на себя удар взяла в самый пик пандемии. Было развернуто под 200 коек. Инфекционная больница. И очень тяжело пришлось. Потеряли врача и медсестру. Светлая им память Андрей Воробьев.

В «красной зоне» сегодня работают девять сотрудников второй городской больницы. А поселили их в оздоровительном лагере «Дубравушка» среди леса. Он временно стал обсерватором. Там разместили по одному человеку в номере. Медиков обеспечили трехразовым питанием.

А чтобы оперативнее добираться до пациентов, на подстанцию скорой помощи Воскресенска в мае поступил реанимобиль. Он современный и оснащен аппаратом ИВЛ.

Здесь была очень тяжелая ситуация. Пациентов со всех территорий везли в первую очередь сюда, в Воскресенск. Воскресенск, Домодедово, потом Мытищи уже пошли, Солнечногорск Андрей Воробьев.

Главный врач рассказал, что принимать пациентов с COVID-19 начали еще 20 марта. Поток сразу был большим. Для того, чтобы вылечить всех, некоторые врачи перешли из первой больницы Воскресенска во вторую. Они переучивались для работы с новой инфекцией.

«Благодаря Андрею Юрьевичу, наше инфекционное отделение одно из лучших в Подмосковье. И, когда стояла очередь скорых, еще основное количество коек не было открыто, как сейчас. По 10-15 машин было. Сбивались с ног, чтобы всех этих пациентов спасти», — подчеркнул главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

Он добавил, что медики изучали опыт китайцев и итальянцев. Ежедневно здесь проводят консилиумы. Это помогает повысить качество лечения.

Возвращение к прежней работе

Больница постепенно откроет приемы по узким направлениям. Это, например, кардиология, хирургия, неврология, гинекология и другие. Но для визитов к врачам введут новые правила. Вход в перчатках и масках, а интервал между записями — 30 минут. На пороге каждому пациенту измерят температуру.

Однако губернатор подчеркнул: борьба с коронавирусом еще не окончена. Так, несмотря на снятие ограничений, расслабляться нельзя.

«На пике в борьбе с COVID-19 участвовали 40 тысяч человек. Это совершенно разные люди. Все они из разных городов, регионов. Инфекционисты, реаниматологи, санитары, просто водители… <…> Но и сейчас многие еще работают, расслабляться нельзя», — сказал Воробьев.

Воскресенская больница уже освободила от пациентов одно из двух инфекционных отделений. После дезинфекции и полной проверки оно возобновит плановые приемы.

Во вторник, 9 июня, Андрей Воробьев дал поручение зампредам и министрам правительства Подмосковья лично отправиться в округа и отработать вопросы хозяйственной повестки. А значит, пообщаться с жителями о ремонте ям, подъездов и не только. И сам он приехал сегодня с инспекцией в Воскресенск.