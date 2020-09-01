Научиться бизнесу с нуля и повысить квалификацию. «Школу фермера» открыли в Подмосковье

Подмосковье стало пилотным регионом для запуска обучающей программы «Школа фермера». С ее помощью начинающие предприниматели смогут бесплатно освоить навыки ведения бизнеса, а профи — повысить квалификацию.

По итогам программы слушатели должны будут презентовать свой бизнес-план. Самым перспективным предоставят специальный кредит для открытия своего дела. В подмосковной Коломне «Школа фермера» будет работать на базе аграрного колледжа. Саму программу предоставил региону Россельхозбанк.

Глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин отметил, что область уже давно сотрудничает с банком. Кроме того, он напомнил, что в Истре завершился гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Свою продукцию представили не только сыровары, но и виноделы, пекари и другие фермеры.

Когда мы ходим и общаемся с людьми по рядам, конечно, в фермерство и аграрный бизнес приходят люди самых разных профессий — вчерашние финансисты, банкиры, экономисты, производственники. Конечно, для них базовый набор знаний позволяет избежать многих ошибок и двигаться гораздо более профессионально Андрей Разин глава Минсельхозпрода Московской области.

Он добавил, что спрос на такое обучение есть. Более того, министр признался, что был приятно удивлен большому конкурсу на программу.

«Для нас ключевой задачей, ключевым KPI является не потерять ни одного из учеников для того, чтобы люди вышли подготовленные с конкретными бизнес-планами, задачами. Мы, как министерство, будем, безусловно, помогать развитию дальше этих проектов, стартапов. Для этого есть целый набор инструментов», — пообещал Разин.

Директор Коломенского аграрного колледжа Алексей Зиновьев отметил, что запустить программу удалось только благодаря слаженной работе сотрудников Россельхозбанка, Минсельхозпрода и образовательного учреждения.

«Мы надеемся, что мы не только не потеряем наших слушателей, но и благодаря успеху каждого из них будем приобретать в ряды студентов „Школы фермера“ больше людей, чтобы они поднимали сельское хозяйство Московской области и продовольственную безопасность нашей страны», — заявил он.

В программе смогут принять участие не только начинающие фермеры, но и уже состоявшиеся, уточнил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Первые будут изучать все основы фермерской профессии, правовые аспекты, финансовые бизнес-модели. Вторые на примере успешных компаний будут учиться рентабельному бизнесу. Все познакомятся с новейшими агротехнологиями», — рассказал он.

Подмосковье стало не единственным пилотным регионом для программы. «Школа фермера» появится в Башкортостане, Ставропольском крае, Новосибирске. В каждом регионе выбрали самые востребованные и перспективные на рынке направления сельского хозяйства.

По словам Листова, о востребованности программы говорит конкурс. В некоторых регионах на одно место было по пять человек. Председатель правления банка подчеркнул, что сейчас роль фермерских хозяйств постоянно растет. Если в 1992 году вклад фермеров в производство сельскохозяйственной продукции составлял всего 1%, то по итогам 2019 года эта цифра была на отметке 13,6%. В ближайшие пяль лет этот вклад может вырасти до 18%.

Считаю, что фермерские хозяйства способны справляться с решением экономических и социальных задач на равных с крупными агрохолдингами. Малый бизнес уже производит больше половины зерна в стране и каждый пятый литр молока. Фермерство стало реально прибыльным бизнесом Борис Листов председатель правления Россельхозбанка.

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что открытие «Школы фермера» 1 сентября — позитивное событие. Кроме того, регионы для запуска программы были выбраны не случайно. В Башкирии и Ставропольском крае насчитывается шесть-семь тысяч фермеров, а в Московской области и Новосибирске — две-три тысячи. По словам Лут, фермерскому движению есть куда развиваться, а власти видят пути этого развития.