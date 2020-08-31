Бизнес в России захотели освободить от лишней отчетности. Для этого появится новая платформа

Федеральная налоговая служба России совместно с министерствами старается снизить административную нагрузку на бизнес. Очередной шаг в этом направлении — создание системы оперативной статистики.

По поручению правительства РФ вместе с Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфином России, Росстатом и ПФР служба занята созданием цифровой аналитической платформы.

Она будет сделана на основе административных данных различных ведомств. Платформа даст возможность сформировать систему оперативной статистики Кабмина и «выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами». Об этом сказано в пресс-релизе ФНС.

«Создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами», — сказано в сообщении.

Росстат за счет этого сможет оптимизировать состав и набор статистической отчетности.

С марта 2020 года в рамках исполнения этого поручения и выполнения разработанного плана идет эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат.

Федеральная налоговая служба готова и дальше обсуждать предложения по освобождению налогоплательщиков от рутинного администрирования. Цель службы — создать условия для большей сосредоточенности бизнеса на своей непосредственной работе.

Ранее ФНС заявила, что теперь доходы миллиона зарегистрировавшихся самозанятых выведены из серой зоны экономики.