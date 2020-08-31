Гран-при и 14 золотых медалей в конкурсе «Лучший сыр России» на фестивале в Истре завоевали подмосковные фермеры

В Истре завершился гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который проходил с 27 по 31 августа. На ярмарке прошел конкурс «Лучший сыр России». Гран-при завоевали подмосковные фермеры. Сыроварам московского региона также досталось 14 золотых медалей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В конкурсе „Лучший сыр России — 2020“, который состоялся в рамках сырного фестиваля, приняли участие 49 сыроваров Московской области. Всего было представлено 170 сыроварен со всей России и 712 образцов сыра в 12 категориях. Гран-при завоевал подмосковный сыр „Пирамидка“ сыроварни „Шокосыр“ из городского округа Наро-Фоминск», — отметил Андрей Разин.

Сыровары Подмосковья получили 14 золотых медалей.

«Золотые медали конкурса получили 14 сыроделов. Больше всего золотых медалей — по четыре — у нас в категориях „Выдержанные сыры“ и „Сыры с добавками“. Две золотые награды получили козьи твердые сыры, и по одному золоту — подмосковные сыры свежий, полутвердый, с мытой корочкой и сыр с белой плесенью», — уточнил министр.

Судили конкурс 80 экспертов. В жюри был Мишель Луи Ленц — известный французский шеф-повар, а также известные сыроделы Марина Каманина, Ирина Вырупаева, Денис Ильченко, Евгений Золотарев, Мария Кандырина, дегустатор, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

Разин добавил, что подмосковные фермеры получили еще 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» помог фермерам выйти из кризиса после пандемии коронавируса. Сыровары со всей страны показали свой товар и расширили географию сбыта, получили субсидии, вышли на торговые сети и единомышленников. Фермерские ярмарки и рынки получили шанс заново запустить свое дело.